پرسپولیس به اندازه یک گل بهتر از سایپا بود / فوتبال ایران را درک کردم

به گزارش خبرنگار مهر، پیر لیت بارسکی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در 25 دقیقه اول بازی عملکرد خوبی داشتیم و بازیکنان توانستند حرکات خوبی را از خود نشان دهند. بعد از این مدت بازیکنان سایپا در مهار علیرضا واحدی نیکبخت و پژمان نوری با مشکل مواجه شدند تا اینکه روی یک اشتباه کوچک دروازه ما باز شد.

وی گفت: در سمت راست از وجود بازیکنی جوان بنام کریم انصاری فرد استفاده کردیم اما او نتوانست در فاز حمله مقابل مجتبی شیری موفق عمل کند و ناچار به تعویض او شدیم. همین تعویض تاکتیکی کار ما را با مشکل مواجه کرد.

سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپا با اشاره به بازی تهاجمی تیمش در نیمه دوم گفت: با استفاده از دو مهاجم قصد داشتیم مقابل پرسپولیس هجومی بازی کنیم و این تیم را تحت فشار قرار دهیم اما شانس زیادی بدست نیاوردیم چرا که با هراس از مواجه با ضد حملات تیم پرسپولیس حملات همه جانبه خودداری کردیم.

لیت بارسکی خاطرنشان کرد: به تیم پرسپولیس تبریک می گویم . این تیم به اندازه یک گل از تیم ما بهتر بود.

وی با دفاع از عملکرد ابراهیم میرزاپور گفت: میرزاپور امروز خوب کار کرد . روی گلی که دریافت کردیم مقصر نبود و در چند صحنه واکنش های خوبی از خود به نمایش گذاشت. البته اشتباهاتی نیز داشت که سعی می کنیم آن را در بازیهای آینده برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه پرسپولیس را به خوبی آنالیز کرده و این تیم را می شناخت ، افزود: ما با شناخت کافی نسبت به تیم پرسپولیس وارد زمین شدیم و شروع خوبی هم در ابتدای مسابقه داشتیم.

سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپا با تاکید بر اینکه ترکیب تیم فوتبال سایپا را در بازی امروز خودش چیده است در پاسخ به این سئوال که چه زمانی از تیم فوتبال سایپا جدا می شوید گفت: من سرمربی سایپا هستم و مطمئنم زمانی که قراردادم با این تیم تمام شود ایران را ترک می کنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار آلمانی که از وی در خصوص حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه سئوال کرد گفت: من حواسم به جریان بازی بود و به سکوهای ورزشگاه توجه نکردم و نمی دانم آیا خانمها در ورزشگاه حضور داشتند یا خیر.

لیت بارسکی تصریح کرد: فوتبال در همه جای دنیا یک شکل است و فوتبال ایران را امروز همان طوری دیدم که پیش از این در ذهن خود متصور بودم. آنچه که در مورد فوتبال ایران متصور بودم را امروز از نزدیک احساس کردم.