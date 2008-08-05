۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۳

هفته نخست لیگ هشتم/

بوستانی روی نیمکت نمی نشیند / احدی مربی استقلال اهواز برابر پگاه

سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال اهواز به علت درگذشت برادرزاده خود، نمی تواند هدایت این تیم را در بازی امروز برعهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بوستانی شب گذشته به علت درگذشت برادرزاده خود عزادار شد و با هماهنگی مسئولان باشگاه استقلال اهواز امروز روی نیمکت این تیم نمی نشیند. بر همین اساس در بازی امروز تیم فوتبال استقلال اهواز برابر پگاه گیلان رضا احدی و افشین کمایی هدایت آبی پوشان را برعهده خواهند داشت.

مسئولان باشگاه استقلال اهواز پس از استعفا و جدایی محمود یاوری از این تیم، هدایت موقت تیم فوتبال این باشگاه را به کریم بوستانی سپرده بودند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال اهواز و پگاه گیلان در چارچوب هفته نخست رقابت های هشتمین دوره لیگ برتر ساعت 19:30 امروز با قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

