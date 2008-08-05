بوستانی روی نیمکت نمی نشیند / احدی مربی استقلال اهواز برابر پگاه

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بوستانی شب گذشته به علت درگذشت برادرزاده خود عزادار شد و با هماهنگی مسئولان باشگاه استقلال اهواز امروز روی نیمکت این تیم نمی نشیند. بر همین اساس در بازی امروز تیم فوتبال استقلال اهواز برابر پگاه گیلان رضا احدی و افشین کمایی هدایت آبی پوشان را برعهده خواهند داشت.

مسئولان باشگاه استقلال اهواز پس از استعفا و جدایی محمود یاوری از این تیم، هدایت موقت تیم فوتبال این باشگاه را به کریم بوستانی سپرده بودند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال اهواز و پگاه گیلان در چارچوب هفته نخست رقابت های هشتمین دوره لیگ برتر ساعت 19:30 امروز با قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.