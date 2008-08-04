بوش و مک کین وابسته به شرکتهای نفتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اوباما، نامزد آفریقایی تبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بوش را در اختیار سرمایه داران نفتی آمریکا عنوان کرد و گفت: مردم در ایالات متحده، حضور دومین رئیس جمهور وابسته به شرکت های نفتی را تحمل نخواهند کرد.

وی در ادامه گفت: در شرایطی که بحران اقتصادی ایالات متحده را فراگرفته است و قمیت بنزین همچنان رو به افزایش است مک کین در حال گرفتن کمک های مالی بیشتر از سرمایه داران نفتی این کشور است.

نامزد سیاه پوست انتخابات آمریکا مقدار پول هایی که مک کین از شرکت های نفتی به منظور هزینه در انتخابات گرفته است را دو میلیون دلار عنوان کرد.

اوباما به عنوان اولین نامزد سیاه پوست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در انتخابات چهار نوامبر به مصاف مک کین، بازنشسته جنگ ویتنام خواهد رفت.