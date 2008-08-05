تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سوم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با پنجم اوت سال 2008 میلادی.

- هفته نخست از هشتمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پاس همدان - فولاد مبارکه سپاهان

* پیام خراسان - برق شیراز

* ملوان بندرانزلی - راه آهن تهران

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان

* مقاومت سپاسی شیراز- فولا د خوزستان

* صبا باتری قم - پیکان

* استقلال اهواز- پگاه گیلان

* استقلال تهران - ابومسلم خراسان

- تیم هندبال جوانان کشورمان در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی هندبال جوانان آسیا عصر امروز با کویت دیدار می کند.

- دیدارهای برگشت از مرحله دوم مقدماتی رقابت های لیگ قهرمانی اروپا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ونت اشپیلس لتونی - بران نروژ

* کاوئناس لیتوانی - گلاسکور رنجرز اسکاتلند

- مسابقات دوستانه فوتبال بین باشگاه های معتبر جهان امروز برگزار می شود که برنامه برخی از این دیدارها به شرح زیر است:

* والرنگا نروژ- لیورپول انگلستان

* ترابزون اسپور ترکیه - وولفسبورگ آلمان

* لوسکی صوفیا پرتغال - وردربرمن آلمان

* بایرن مونیخ آلمان - اینتر میلان ایتالیا