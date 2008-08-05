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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۸:۵۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز دوم از هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر و انجام دیدار نهایی رقابت های قهرمانی هندبال جوانان آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سوم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با پنجم اوت سال 2008 میلادی.

- هفته نخست از هشتمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پاس همدان - فولاد مبارکه سپاهان
* پیام خراسان - برق شیراز 
* ملوان بندرانزلی - راه آهن تهران
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز- فولا د خوزستان
* صبا باتری قم - پیکان
* استقلال اهواز- پگاه گیلان
* استقلال تهران - ابومسلم خراسان

- تیم هندبال جوانان کشورمان در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی هندبال جوانان آسیا عصر امروز با کویت دیدار می کند.

- دیدارهای برگشت از مرحله دوم مقدماتی رقابت های لیگ قهرمانی اروپا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ونت اشپیلس لتونی - بران نروژ
* کاوئناس لیتوانی - گلاسکور رنجرز اسکاتلند

- مسابقات دوستانه فوتبال بین باشگاه های معتبر جهان امروز برگزار می شود که برنامه برخی از این دیدارها به شرح زیر است:
* والرنگا نروژ- لیورپول انگلستان
* ترابزون اسپور ترکیه - وولفسبورگ آلمان
* لوسکی صوفیا پرتغال - وردربرمن آلمان
* بایرن مونیخ آلمان - اینتر میلان ایتالیا

کد مطلب 727297

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