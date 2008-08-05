تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سوم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با پنجم اوت سال 2008 میلادی.
- هفته نخست از هشتمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پاس همدان - فولاد مبارکه سپاهان
* پیام خراسان - برق شیراز
* ملوان بندرانزلی - راه آهن تهران
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز- فولا د خوزستان
* صبا باتری قم - پیکان
* استقلال اهواز- پگاه گیلان
* استقلال تهران - ابومسلم خراسان
- تیم هندبال جوانان کشورمان در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی هندبال جوانان آسیا عصر امروز با کویت دیدار می کند.
- دیدارهای برگشت از مرحله دوم مقدماتی رقابت های لیگ قهرمانی اروپا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ونت اشپیلس لتونی - بران نروژ
* کاوئناس لیتوانی - گلاسکور رنجرز اسکاتلند
- مسابقات دوستانه فوتبال بین باشگاه های معتبر جهان امروز برگزار می شود که برنامه برخی از این دیدارها به شرح زیر است:
* والرنگا نروژ- لیورپول انگلستان
* ترابزون اسپور ترکیه - وولفسبورگ آلمان
* لوسکی صوفیا پرتغال - وردربرمن آلمان
* بایرن مونیخ آلمان - اینتر میلان ایتالیا
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