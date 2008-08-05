مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

لاریجانی : تغییرات گسترده برای کشور مفید نیست

تاکید جلیلی و سولانا بر ادامه مذاکرات هسته ای

جزئیات استفاده از بورس خارج کشور در دوره دکتری اعلام شد

از هفته آینده در تهران؛ جایگاههای نیمه سیار توزیع بنزین راه اندازی می شود



اعتماد:

سردار جعفری جدیدترین تولیدات نظامی سپاه پاسداران را تشریح کرد: آزمایش موشک ضد ناو با 300 کیلومتر برد

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شد، هشدار درباره کاهش امنیت اقتصادی

هشدار محمد علی نجفی به مجلس درمورد وزیر پیشنهادی راه



اعتماد ملی :

فرمانده سپاه تواناییهای کشور را در صورت تجاوز احتمالی تشریح کرد: تنگه هرمزرا به راحتی می بندیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره گشایش دفترحفاظت از منافع : هنوز در خواست آمریکا را دریافت نکرده ایم

توافق جلیلی و سولانا بر ادامه مذاکرات



ایران :

فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داد: ساخت موشک فوق مدرن دریایی ایران

سازمان حج و زیارت خبر داد: پذیرش دارندگان فیش حج اردیبهشت 83 در کاروانها

3 گزینه مناسب تلقی مجلس از وزرای پیشنهادی



ابتکار:

مدیر عامل شرکت دخانیات وجود دستهای نامرئی را تایید کرد، صدای پای مافیا دردخانیات

فرمانده کل سپاه از آزمایش سلاح فوق مدرن دریایی خبرداد: بستن تنگه هرمز راحت است

امروز آرای خاموشی سرنوشت سه وزیر را رقم می زند، رای اعتماد در سکوت فراکسیون



پول:

وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست اتاق بازرگانی خبر داد: کاهش نرخ دلار منتفی شد

سخنگوی وزارت خارجه: آمریکا برای گشایش دفتر حفاظت منافع درخواست رسمی نداده است

رکورد مصرف بنزین شکست

مدیر جدید دخانیات: صدای پای مافیا می آید



تفاهم:

در آستانه رای اعتماد مجلس وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام کرد: نرخ دلار کاهش نخواهد یافت

مدیر عامل سایپا دیزل: سال پیش به جای سود، زیاد دادیم

وزیر سابق کار: زود بازده ها به شغل منتهی نمی شوند



جام جم:

فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داد: آزمایش سلاح فوق مدرن دریایی ایران

بیماران نگران نباشند، همه بیمارستان های کشور برق اضطراری دارند

آغاز تردد 22 پمپ بنزین سیار در تهران



جوان:

فرمانده کل سپاه اعلام کرد: آزمایش سلاح دریایی جدید سپاه هیچ شناور دشمن در امان نیست

درگفتگوی تلفنی صورت گرفت، تاکید جلیلی - سولانا بر ادامه مسیر مذاکرات ژنو

کارشناسان به جوانان هشدار می دهند، دروغ و فریب ، لایه پنهان ازدواجهای اینترنتی



جمهوری اسلامی:

توسط رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا اعلام شد، شناسایی باندهای ترویج بد حجابی و بی بندو باری در کشور

فرمانده کل سپاه خبر داد: تجهیز سپاه به سلاح پیشرفته ضد ناو

لاریجانی : تغییرات گسترده در حوزه نیروی انسانی برای کشور مفید نیست



خراسان:

قدرت نمایی سلاح منحصر به فرد ایران در خلیج فارس

دلایل استیضاح وزیر ارتباطات از زبان یک نماینده مجلس

2نماینده مجلس ابراز نگرانی کردند، بی اعتباری روز افزون دفترچه های بیمه



حیات نو:

توید برق طی 2 ماه آینده به حداقل می رسد، اوج خاموشی در مهر ماه

امروز 3 وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد می گیرند، سکوت فراکسیون اقلیت

سخنگوی وزارت امور خارجه: مذاکرات با غرب استراتژیک است نه تاکتیکی

وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست اتاق ایران، کاهش نرخ ارز منتفی شد



خبر:

فرمانده کل سپاه از آزمایش موشک جدید با برد 300 کیلومتر برای مقابله با ناوهای دشمن خبر داد: بازتاب گسترده خبر ساخت سلاح دریایی فوق مدرن ایران در رسانه های عربی و صهیونیستی

نمایندگان مجلس امروز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت را بررسی می کنند، طرح استیضاح وزیر نیرو در پی افزایش خاموشیها در مجلس

لاریجانی: نباید مجلس حالت انفعالی داشته باشد



دنیای اقتصاد:

نخستین حرکت اصلاحی وزیر پیشنهادی اقتصاد، کاهش نرخ دلار منتفی شد

در خصوص سه وزیر پیشنهادی ،مجلس هشتم امروز تصمیم می گیرد

توافق تلفنی جلیلی و سولانا بر ادامه مذاکرات هسته ای



سرمایه:

نامه شهرداری تهران درباره کمبود و نقص جایگاههای " سی ان جی " به مجلس رفت، اعلام بحران حمل و نقل عمومی

وزیر پیشنهادی اقتصاد: کاهش نرخ ارز منتفی شد

سخنگوی وزارت خارجه ایران: الگوی هسته ای طلبکار - بدهکار را نمی پذیریم

خاموشیهای گسترده فتاح را به مجلس می کشاند، 15 امضا برای استیضاح وزیر نیرو



سیاست روز:

وزیر پیشنهادی اقتصاد در صبحانه اتاق بازرگانی ایران ، قفلها باید بر در تاریکخانه ها زده شود

ناوهای دشمن، تا شعاع 300 کیلومتری مرز ایران در امان نیستند

در صورت موافقت با پیشنهاد اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس ارائه می شود، کارت قرمز نمایندگان به وزیران



صدای عدالت:

فرمانده کل سپاه: می توانیم تنگه هرمز را برای مدت نامحدود ببندیم

عارف: باید خاتمی را به صحنه انتخابات بیاوریم

ناجا: انگشت نگاری ازاتباع آمریکا، انگلیس و فرانسه هنگام ورود به ایران

لاریجانی : نباید مجلس حالت انفعالی داشته باشد



عصر اقتصاد:

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی : کاهش نرخ ارز منتفی است

وزیر صنایع و معادن : برای هر 1870 خودرو یک جایگاه CNG وجود دارد

رئیس ستاد اجرای اصل 44 در شرکت ملی نفت ایران : 70 میلیارد دلار از واگذاریهای اصل 44 نفتی است



قدس:

فرمانده سپاه از ساخت موشک جدید دریایی خبر داد: شگفتی محافل خبری جهان از سلام فوق مدرن ایرانی

خبرگزاری ترکیه: احمدی نژاد در نشست شانگهای شرکت می کند

وزیر صنایع اعلام کرد: ممنوعیت فروش خودروهای بدون موتور پایه گاز سوز



کاروکارگر:

سردار جعفری با اشاره به آزمایش موفقیت آمیز یک سلاح پیشرفته اعلام کرد: ناوهای دشمن تا شعاع 300 کیلومتری درتیررس ایران

جلیلی و سولانا: مذاکرات هسته ای ادامه می یابد

اعلام حمایت الجزایر از عضویت ایران در شورای امنیت



کارگزاران:

فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داد: سلاحی ساختیم که دنیا ندارد

با حضور احمدی نژاد در مجلس، سرنوشت سه وزیر امروز مشخص می شود

معاون وزیر راه در آستانه بر کناری یا استعفا



کیهان:

درکنفرانس خبری به مناسبت روز پاسدار، فرمانده کل سپاه: اراده کنیم تنگه هرمز را می بندیم

در تماس تلفنی حاصل شد، توافق جلیلی و سولانا برای ادامه مذاکرات

با همکاری مردم مصرف برق در تهران کاهش یافت



همشهری:

وعده قالیباف تحقق می یابد، 15 کیلومتر خط جدید مترو امسال به بهره برداری می رسد

تشریح آمادگی دفاعی و توان موشکی سپاه

در 4 ماهه اول امسال انجام شد، 6 میلیارد دلار صادرات 18 میلیارد واردات



هدف واقتصاد:

وزیر پیشنهادی اقتصاد در صبحانه اتاق بازرگانی : کاهش نرخ ارز منتفی است

فتاح درگفتگو با هدف و اقتصاد وعده داد: حل مشکل خاموشیها تا 2 هفته دیگر

وزیر ارتباطات ، اولین گزینه استیضاح در مجلس هشتم