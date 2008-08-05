میزان ضایعات خونی در اهداکنندگان مستمر پایین است

علی اصغر مولانا روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ریزی برای افزایش شمار اهداکنندگان مستمر ضروری بوده و از اولویتهای این سازمان است.

وی اظهار داشت: سالانه حدود 40 هزار واحد خونی دراین استان تولید می شود که بخش مهمی از آن را اهداکنندگان مستمر می دهند.

وی تصریح کرد: مکانیزه شدن دستگاههای انتقال خون نیز ازدیگر برنامه های این سازمان است که تاپایان سال تمامی این تجهیزات مکانیزه می شود.

به گفته مولانا، اگر چه این استان نسبت به استانهای دیگر از نظر تعداد پایگاههای انتقال خون وضعیت مطلوبی دارد ولی باید شمار پایگاههای خونگیری بیشتر شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان داشت: هم اینک چهار پایگاه انتقال خون در استان فعال بوده و در سایر شهرستانها نیز گروههای خونگیری سیار فعالیت دارند.

وی یادآورشد: سالانه نیمی از فرآورده های خونی تولید شده این استان به مصرف بیماران خاص می رسد.

استان گلستان دو هزار بیمار خاص دارد.



