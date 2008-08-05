ادارات خوزستان ۱۴۲ هزار کیلو وات ساعت صرفه جویی کردند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: همزمان به اعلام شرایط خشکسالی از سوی مسئولان در ابتدای سال جاری، این شرکت نیز برنامه جامعی برای مقابله با تبعات این پدیده تدوین کرد که در بخشهای فرهنگی، اطلاع رسانی و فنی فعالیتهای گسترده ای انجام شد.

اسد اسدیان با اعلام اینکه اقدامات فنی برای اجرای طرح کاهش مصرف نتایج مطلوبی داشته است، افزود، یکی از نتایج اقدامات فنی صرفه جویی ۹۰/۴ درصدی پیک بار نسبت به سال قبل است که با در نظر گرفتن عدم افزایش هشت درصدی مصرف سالانه برق قابل توجه می باشد.

اسدیان اقدامات فنی شرکت توزیع برق خوزستان را شامل ساماندهی شبکه برق خصوصا در نقاط دارای انشعابات غیرمجاز، نصب ترانسهای تک پایه برای پیشگیری از سرقت برق، کاهش روشنایی غیر ضروری پارکها، میادین و بلوارها و جمع آوری برقهای غیرمجاز برشمرد و ادامه داد: ۲۷۲ اداره دولتی و غیر دولتی در ۲۳ شهر استان خوزستان همکاری مطلوبی با صنعت برق در زمینه کاهش مصرف داشته اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: با رعایت حداقل ۱۰ درصد صرفه جویی از سوی مشترکان برق، تابستان امسال با کمترین خاموشی سپری خواهد شد.