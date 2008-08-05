پاسداران سیمایی به یادماندنی در تاریخ ایران به یادگار نهاده اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور خود در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس اظهار داشت: پاسداران با دلاوری خود باعث شدند امروز حکمت، منطق و صلابت انقلاب اسلامی به شیوه ای از زمامداری حق مدار در جهان پرآشوب سیاسی رخ بنماید.

وی اضافه کرد: مجلس قدر همت بلند و اصیل پاسداران را در طول انقلاب اسلامی دانسته و اهداف و راه ایشان را ستایش می کند و همیشه پشتیبان آنان خواهد بود.

نماینده قم در خانه ملت با تاکید بر اینکه پاسداران حافظ آئین انقلاب اسلامی هستند اظهار داشت : این عزیزان با اتکا به نماد خروشانی از تفکر اصیل اسلامی در دوره های مختلف از ایران عزیز و انقلاب به نیکویی پاسداری کردند و همین راه و روش بود که مولای ما پیر جماران فرمود من بر بازوهای پاسداران بوسه می زنم.

وی افزود: سپاه با درک درست از مختصات انقلاب اسلامی و دشمنان آن نگذاشت حوادث اسف باری که بعد نهضت مشروطه رخ داد در زمان بعد از انقلاب تکرار شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روز 14 مرداد که به عنوان سالروز صدور فرمان مشروطیت شهرت یافته تاکید کرد: در سال 1285 مظفرالدین شاه در پی قیام ملت رشید ایران فرمان عدالتخانه را صادر کرد و این حرکت با راهنمایی عالمان دینی و پشتیبانی ملت، اصیل و پرتحرک بود اما متاسفانه غفلت برخی از خواص و موج سواری جریانهای منحرف و کج اندیش این جریان اصیل را مصادره کرد به نحوی که عالمان پیشرو مشروطیت به دار کشیده شدند و استبداد ساده قاجار به دیکتاتوری پیچیده پهلوی تبدیل شد.

وی در خاتمه با تبریک روز پاسدار به ملت ایران و همه پاسداران اظهار داشت: پاسداران با دست آموزی از تاریخ گذشته همیشه صراطی مطمئن را طی کرده اند.