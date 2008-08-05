دیدار احمدی نژاد از ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، باباجان که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه "لوئیس آمادو" همتای پرتغالی خود صحبت می کرد، در ارتباط با بحث های مربوط به دیدار احمدی نژاد از ترکیه تصریح کرد: اظهاراتی در این باره وجود دارد که هدف آنها تحت الشعاع قرار دادن این دیدار است و آنکارا باید به کانون و موضوع اصلی این دیدار تمرکز داشته باشد".

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در 24 مرداد دیداری را از ترکیه داشته باشد.

در همین رابطه اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه احمدی نژاد از آرامگاه مصطفی کمال پاشا(آتاتورک) بنیانگذار ترکیه نوین دیدار نخواهد کرد.

باباجان در پاسخ به پرسشی در این رابطه و جنجال های رسانه ای تاکید کرد:" بحث هایی در سراسر جهان درباره موضوع هسته ای ایران وجود دارد. همچنین بحث هایی درباره مکان، زمان، و چارچوب دیدار احمدی نژاد در جریان است که خوب نیستند و هدف آنها ایجاد مانع در برابر موفقیت این سفر است".