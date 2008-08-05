پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه میراث فرهنگی تعهد یگان حفاظت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ضمن یاد آوری این مطلب ادامه داد: امیدوارم با آموزش و فرهنگ سازی های صورت گرفته، فرهنگ حفظ واحترام به هویت ملی روز به روز افزایش یابد اگر چه یگان حفاظت نیز با تجهیزات و امکانات در اختیار به صورت شبانه روزی از گنجینه های تاریخی کشور حفاظت می کند.

امیر ضیائیان گفت: اگر چه جرایم میراث فرهنگی سیر نزولی پیدا کرده اما حفاظت از هزاران اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و میلیون ها اثر تاریخی غیر ثبتی ، نیازمند عزم ملی و مشارکت های ارگان ها است.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم با توجه به توصیه های این یگان برای حفاظت از هویت گذشته خویش و انتقال آن به نسل های آینده مشارکت داشته باشند تا امسال جرایم در این حوزه به حداقل کاهش یابد.

ضیائیان تصریح کرد: حفاری غیر مجاز ، سرقت آثار تاریخی ، ساخت و ساز وتجاوز به حریم آثار تاریخی و جابجایی غیر قانونی اشیاء عتیقه، غیر قانونی است و عوامل این یگان طبق قانون از انجام و ادامه کار ممانعت به عمل می آورند.

وی اظهار داشت: اقدامات حفاظتی و مشارکت انجمن های داوطلبانه مردمی منجر به کاهش جرایم در سال 86 شده است.

ضیائیان گفت: برای امسال نیز با طرح ها و برنامه های پیش بینی شده و با حمایت و تعامل مردم و دستگاه های دولتی به دنبال افزایش امنیت در نقاط حساس و تاریخی و در نهایت کاهش جرایم در این حوزه هستیم .