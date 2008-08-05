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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۹

بکهام قهرمان کودکان آمریکایی شد

بکهام قهرمان کودکان آمریکایی شد

کودکان آمریکایی طی یک نظرسنجی دیوید بکهام را به عنوان قهرمان ورزشی خود انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها هزار نفر از کودکان آمریکایی در "Teen Choice Award" از دیوید بکهام به عنوان بهترین قهرمان ورزشی خود نام بردند.

بر پایه گزارش سان، ملی پوش تیم فوتبال انگلستان، در این نظرسنجی بالاتر از کوبی برایانت، ستاره بسکتبال، و تایگر وودز گلف باز ایستاده است.

بکهام پیش از این در آمریکا موفق به کسب جوایز بیشماری از جمله برترین بازیکن سال لیگ فوتبال آمریکا شده است. حضور این بازیکن در تیم فوتبال گالکسی باعث افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاه شده است. فروش لباس های لیگ فوتبال آمریکا رشدی 780 درصدی داشته و ترافیک اینترنت تا 80 درصد افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، تمام بازی های بکهام به طور مستقیم از شبکه های آمریکایی به تصویر کشیده می شود.

کد مطلب 727343

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