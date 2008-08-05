سوالم از وزیر خارجه بدون بررسی در کمیسیون در صحن مطرح شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکر آیین نامه ای در جلسه علنی امروز با استناد به ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حضور وزیران برای پاسخ به سئوال نمایندگان در کمیسیون های تخصصی اظهار داشت: بیش از یک ماه است که سئوالی را از وزیرخارجه مطرح کرده ام و 2 بار قرار شد در کمیسیون حاضر شود اما تا این لحظه وزیر در کمیسیون حاضر نشده است.

وی گفت: روز گذشته نیز که قرار بود آقای متکی به کمیسیون بیاید خبر دادند ایشان به مکه رفته است.

نماینده سمنان تصریح کرد: من دیگر در کمیسیون حاضر نمی شوم و می خواهم سوال مستقیما در صحن مطرح شود.

رئیس مجلس در پاسخ به کواکبیان گفت: قبلا نیز در این مورد تذکر داده بودم. ازکمیسیون امنیت ملی می خواهم جلسه ای بگذارند اگر وزیر در جلسه شرکت نکرد سئوال را به صحن ارجاع کنید.

علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در پاسخ به این تذکر کواکبیان اظهار داشت: ما در مباحث سئوال از وزیران طبق آیین نامه وقت را تعیین می کنیم و زمان را به وزیران ابلاغ می کنیم و وزیر موافقت خود را به کمسیون اعلام می کند.

وی افزود: درمورد وزیر امورخارجه قراربود ایشان درکمیسیون حاضر شود اما شب هنگام به ایشان خبر دادند در یک ماموریت فوری باید به عربستان بروند بنابراین نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند.

نجف نژاد نماینده بابلسر در تذکری دیگر خطاب به لاریجانی اظهار داشت: در جا نامه های نمایندگان شب نامه هایی قرار گرفته که حرمت و حیثیت برخی بزرگان را زیر سئوال برده است.

وی افزود: ما اجازه نمی دهیم با حرمت افراد بازی شود برخی از نامه هایی که در صحن علنی پخش می شود بدون اجازه هیئت رئیسه است.

لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: این نامه مذکور به تایید هیئت رئیسه نرسیده است و پخش آن خلاف بوده است و اگر کسی آن را پخش کرده با وی برخورد می شود.