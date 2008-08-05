دانشکده فنی تربت حیدریه عضو هیئت علمی استخدامی ندارد

دکتر باقر مقدس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سه نفر در قالب بورس عضو هیئت علمی دانشکده فنی تربت حیدریه می شوند که مراحل این کار در دست انجام است. یک نفر از این افراد در حال دفاع رساله دکتری است و دو نفر دیگر نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و درخواست استخدام کرده اند.

وی با یادآوری اینکه دانشکده فنی تربت حیدریه پیش این آموزشکده بوده است، یادآور شد: وزارت علوم موافقت اصولی دانشکده فنی تربت حیدریه را صادر کرده است که اکنون به دنبال ارتقای شاخصه های این مرکز آموزش عالی هستیم تا موافقت قطعی را نیز دریافت کنیم و این دانشکده را با گسترس فضای فیزیکی، آموزشی و آزمایشگاهی و تعداد اعضای هیئت علمی و ... توسعه دهیم.

رئیس دانشکده فنی تربت حیدریه از مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران و کشاورزی گرایش تکنولوژی گیاهی و مقطع کاردانی کامپیوتر به عنوان رشته - مقطع های این دانشکده نام برد و گفت: دانشکده فنی تربت حیدریه در حال حاضر 500 دانشجو دارد.

دکتر مقدس زاده با بیان اینکه حمایتهای استانداری و فرمانداری در توسعه دانشکده فنی تربت حیدریه نقش دارد، افزود: پروژه های عمرانی این دانشکده مانند ساختمان کلاسها و آزمایشگاهها در دست اقدام هستند.