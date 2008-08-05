هندبال ایران سالم ترین تیم آسیایی است/ کویت را شکست می دهیم

علیرضا رحیمی که هم اکنون به عنوان ناظر مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اردن به سر می برد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم هندبال جوانان کشورمان ضمن کسب اولین مجوز حضور در مسابقات جهانی برای نخستین بار موفق به راهیابی به دیدار فینال این رقابتها شده است. این تیم قهرمان دوره قبل نوجوانان آسیاست و تجربه زیادی دارد .

رحیمی با اشاره به اینکه تیم هندبال نوجوانان و جوانان ایران سالم ترین تیم آسیایی حاضر در این مسابقات است ادامه داد: تیم ایران به همراه تیم های کره، ژاپن و چین تنها تیم هایی بودند که از بازیکنان دارای صغر سنی استفاده نکردند اما متاسفانه کشورهای عربی این قانون را نقض کرده و در ترکیب تیم خود از بازیکنان دارای صغر سنی بهره بردند.

وی اظهار داشت: در کنار آن هر دو تیم نوجوانان و جوانان ایران با داشتن میانگین قدی بالای یک متر و 90 بلندترین تیم حاضر در مسابقات بودند وتوانستند با این ویژگی یکی از بهترین خط های حمله و دفاع را داشته باشند.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان تصریح کرد: تیم هندبال نوجوانان ایران شایستگی حضور در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا را داشت اما متاسفانه برابر تیم قطر به دلیل ناداوری بازی را واگذار کرد.

وی گفت: خوشبختانه فیلم این بازی تهیه شده بود وتوانستیم با ارائه آن به کمیته فنی و هیئت داوران از حق خودمان دفاع کنیم. هرچند موفق به تغییر نتیجه بازی با قطر نشدیم اما داور اماراتی این دیدار محکوم شده و با وی برخورد شد.

علیرضا رحیمی با بیان اینکه تیم های نوجوانان و جوانان ایران یک سال برای حضور در مسابقات جهانی فرصت دارند، خاطر نشان کرد: این فرصت برای هر دو تیم کافی است تا بتواند ضعف های خود را شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآید خوشبختانه سن ورزشکاران هر دو تیم در شرایطی است که ترکیب تیم تا زمان مسابقات جهانی هیچ تغییری نمی کند و شاید مشکل ما تنها نداشتن شناخت از تیم های اروپایی است.