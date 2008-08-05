هندبال ایران سالم ترین تیم آسیایی است/ کویت را شکست می دهیم

رحیمی با اشاره به اینکه تیم هندبال نوجوانان و جوانان ایران سالم ترین تیم آسیایی حاضر در این مسابقات است ادامه داد: تیم ایران به همراه تیم های کره، ژاپن و چین تنها تیم هایی بودند که از بازیکنان دارای صغر سنی استفاده نکردند اما متاسفانه کشورهای عربی این قانون را نقض کرده و در ترکیب تیم خود از بازیکنان دارای صغر سنی بهره بردند.
وی اظهار داشت: در کنار آن هر دو تیم نوجوانان و جوانان ایران با داشتن میانگین قدی بالای یک متر و 90 بلندترین تیم حاضر در مسابقات بودند وتوانستند با این ویژگی یکی از بهترین خط های حمله و دفاع را داشته باشند.
رئیس فدراسیون هندبال کشورمان تصریح کرد: تیم هندبال نوجوانان ایران شایستگی حضور در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا را داشت اما متاسفانه برابر تیم قطر به دلیل ناداوری بازی را واگذار کرد.
وی گفت: خوشبختانه فیلم این بازی تهیه شده بود وتوانستیم با ارائه آن به کمیته فنی و هیئت داوران از حق خودمان دفاع کنیم. هرچند موفق به تغییر نتیجه بازی با قطر نشدیم اما داور اماراتی این دیدار محکوم شده و با وی برخورد شد.
علیرضا رحیمی با بیان اینکه تیم های نوجوانان و جوانان ایران یک سال برای حضور در مسابقات جهانی فرصت دارند، خاطر نشان کرد: این فرصت برای هر دو تیم کافی است تا بتواند ضعف های خود را شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآید خوشبختانه سن ورزشکاران هر دو تیم در شرایطی است که ترکیب تیم تا زمان مسابقات جهانی هیچ تغییری نمی کند و شاید مشکل ما تنها نداشتن شناخت از تیم های اروپایی است.
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