هدف رسانه ملی باید تولید فکر و علم آموزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شب گذشته در مراسم تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در مرکز لرستان، اظهار داشت: هیچ برنامه ای در صدا و سیما نباید تهیه و اجرا شود مگر اینکه پیام ارزشمندی در آن نهفته باشد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما یک دانشگاه است، تصریح کرد: مرکز هدایت جامعه بر عهده صدا و سیما است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه صدا و سیما در فرهنگسازی در جامعه نقش مهم و اساسی دارد، بیان داشت: با توجه به اینکه هدایت فکری، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جامعه بر عهده رسانه ملی است این سازمان باید در این زمینه حساسیت لازم را به خرج دهد.

وی با بیان اینکه رمز موفقیت صدا و سیما امانت داری و درک صحیح از مسائل موجود است، یادآور شد: هنرمند موفق کسی است که برنامه هایش بر مبنای واقعیت، صحیح و اصولی و همچنین پرمحتوا بوده و در قالبی جذاب و زیبا به مخاطبان ارائه داده شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مخاطب باید در مواجه با برنامه های صدا و سیما اغنا و به درستی هدایت شود، افزود: باید مسیر همه فعالیتهای هنری سالم و مطابق با واقع باشد.

وی ادامه داد: اگر در برنامه ای حرکت به سوی خلاف واقع باشد به طور قطع آن برنامه و رسانه اثر بخشی خود را از دست خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت هدفمند بودن برنامه ها در صدا و سیما ابراز امیدواری کرد: در سال نوآوری و شکوفایی شاهد نوآوری و خلاقیت در مجموعه صدا و سیما و همچنین شکوفایی استعدادهای این مجموعه باشیم.