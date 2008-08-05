مجیدی مشاور کارگردان مجموعه "شهید بابایی" شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمی جامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تیم تحقیق پروژه تلویزیونی "شهید بابایی" در چند سال اخیر از طریق گفتگو با نزدیکان این خلبان شهید اطلاعات درباره او را گردآوری کرد. نتیجه این تحقیقات در اختیار توحیدی قرار گرفت و او فیلمنامه را بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده نوشت.



قاسمی که ساخت سریال "سیمرغ" درباره شهید کشوری و شیرودی را در کارنامه دارد افزود: مجموعه "سیمرغ" را سال‌ها قبل ساختم. باید از تجربه‌ آن مجموعه استفاده کنیم و در روایت زندگی شهید بابایی طوری حرکت کنیم که هم واقعیت زندگی این شهید به تصویر درآید و هم حاصل کار برای مخاطب جذاب باشد.



تاکنون حضور الهام حمیدی، کامبیز دیرباز، لاله اسکندری، پژمان بازغی و شهاب حسینی در مجموعه 13 قسمتی "شهید بابایی" قطعی شده و پیش‌تولید به زودی شروع می شود. جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده این پروژه است که در موسسه فرهنگی هنری شاهد تولید می‌شود. قاسمی جامی پیش‌بینی کرد مجموعه "شهید بابایی" ماه رمضان کلید بخورد.



به گفته این کارگردان، مجیدی به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه با او همکاری می‌کند. "آواز گنجشک‌ها" فیلم جدید مجیدی به زودی اکران می‌شود. امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی، معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جمعه 15 مرداد ماه سال 1366 مصادف با روز عید قربان، در یک مأموریت داوطلبانه هوایی به شهادت رسید.

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