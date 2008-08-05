استقلال جامائیکا / اشغال ورشو توسط نیروهای آلمان

جهان در پنجم آگوست:

- 1914: آمریکا بی طرفی خود را در جنگ جهانی اول اعلام کرد.

- 1915: جنگ جهانی اول: نیروهای آلمان ورشو را اشغال کردند.

- 1919: آغاز شورش نظامی به رهبری "مصطفی کمال" بر ضد نیروهای هم پیمان در ترکیه

- 1962: استقلال جامائیکا

- 1963: آمریکا، شوروی و انگلیس توافقنامه ای را مبنی بر توقف آزمایشات هسته ای امضا کردند.

- 1966: به دلیل درگیری و اختلاف درباره جبل الطارق، اسپانیا مانع از پرواز هواپیماهای انگلیسی بر فراز آسمان کشورش شد.

- 1966: درگیری های شدید نژادپرستانه در شیکاگو منجر به زخمی شدن "مارتن لوتر کینگ" یکی از رهبران حقوق مدنی شد..

- 2003: انفجار خودروی بمبگذاری شده در هتل ماریوت در مرکز جاکارتا منجر به کشته شدن 12 نفر شد.