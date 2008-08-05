مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم به مهر خبر داد: آخرین وضعیت شهریه دانشگاه آزاد در سال آینده تحصیلی

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون و مصوبه هیئت امنا باید برای تعیین شهریه دقیق مدل شهریه خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهد تا کار کارشناسی بیشتری درباره آن توسط وزارت علوم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: قانون می گوید افزایش شهریه دانشگاه آزاد باید به تأیید هیئت امنای این دانشگاه و وزیر علوم برسد بنابراین مدل شهریه باید به وزارت علوم ارائه شود و وزارت علوم نیز بر روی آن کار کارشناسی انجام دهد پس از آن هرگونه تغییری در شهریه های دانشگاه آزاد قابل اجرا است.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم با بیان اینکه بحث ساماندهی شهریه همیشه به معنای افزایش شهریه نیست گفت: در بحث ساماندهی، شهریه دانشگاهها بر اساس امکاناتی که به دانشجویان ارائه می دهد تعیین می شود و ممکن است شهریه دانشگاهی افزایش، کاهش و یا تغییری نکند.

وی درباره افزایش شهریه موسسات غیرانتفاعی و پیام نور در سال آینده تحصیلی و عدم افزایش شهریه دانشگاه آزاد گفت: میانگین شهریه موسسات غیرانتفاعی 50 درصد شهریه دانشگاه آزاد است و در ساماندهی شهریه که درباره این موسسات انجام شد، با توجه به امکاناتی که به دانشجویان ارائه می کردند 10 درصد افزایش شهریه برای آنها در نظر گرفته شد.

عامری افزود: شهریه دانشگاه پیام نور نیز با توجه به افزایش اعضای هیئت علمی و خدماتی که ارائه می دهد، برای سال آینده افزایش خواهد داشت که البته با شهریه دانشگاه آزاد قابل مقایسه نیست.