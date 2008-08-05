منچستریونایتد با تیم دوم خود به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد که بتازگی از تور آفریقای جنوبی به انگلستان بازگشته دیشب در دیدار با پیتربورو یونایتد با دو گل از سد این تیم گذشت. راسل مارتین (38- گل به خودی) و دارون گیبسون (68) گل های منچستریونایتد را به ثمر رساندند. سرآلکس فرگوسن در این دیدار از جمعی از نفرات غیر اصلی خود بازی گرفت. در سایر دیدارهای دوستانه دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* کلرادو راپیدز یک - اورتون 2

* ایپسویچ تاون 3 - وستهام 5

* کولچستریونایتد یک - آتلتیک بیلبائو 2

* روشدن 2 - تاتنهام 4

* ویتوریا گیمارش یک - بنفیکا 2

* تسالونیکی یک - بولتون یک