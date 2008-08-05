اول سپتامبر آغاز ماه رمضان در مصر و برخی از کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر صلاح محمد محمود رئیس آموزشگاه ملی مطالعات نجوم و ژئوفیزیک مصر اعلام کرد : اول سپتامبر آغاز ماه مبارک رمضان خواهد بود.

دکتر محمد سلیمان رئیس سابق بخش ستاره و خورشید آموزشگاه فوق اظهار داشت : اگر از معیارهای علمی صحیح استفاده شود آغاز ماه مبارک رمضان تغییر پیدا نمی کند.

این آموزشگاه با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای عربی و اسلامی در این روز مشترک هستند یادآور شد: مصر از راههای علمی و شرعی برای رؤیت هلال ماه استفاده می کند و برای این منظور 7 کمیته رؤیت نیز تشکیل داده است که شامل منجمان و علماء می شوند و مفتی نتیجه را در مغرب 29 شعبان اعلام می کند.

دارالفتوای مصر نیز تصریح کرد: به منظور رؤیت هلال ماه رمضان از شیوه علمی و شرعی استفاده می شود. از این رو 7 مکان را در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته تا رصد هلال ماه به درستی انجام گیرد.

علمای مسلمان کشورهای ترکیه، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، صربستان، مقدونیه و اسلوونی نیز پیش بینی کردند که اول سپتامبر نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود.

مسئله رؤیت هلال ماه همواره مسئله‌ای حساس در کشورهای اسلامی بوده است. در حالی که یک گروه از علما اعتقاد دارند که مسلمانانی که در یک بخش از شب با یکدیگر سهیم هستند باید از نوع رؤیت هلال ماه پیروی کنند عده‌ای دیگر اظهار داشته‌اند که مسلمانان در هرکجای دنیا باید از تقویم قمری عربستان پیروی کرده و گروه سوم بر این باور هستند که مقام مسئول رؤیت هلال ماه در هر کشوری زمان رؤیت هلال ماه را اعلام کرده و مسلمانان آن کشور باید از آن پیروی کنند.