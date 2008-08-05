به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی روز گذشته در مراسم رونمایی نرم افزاری جدید موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با بیان این مطلب افزود : امروز نیازمند تدبیر برای تاثیرگذاری فرهنگ بومی بر سایر فرهنگ ها هستیم و بازیهای رایانه ای می توانند در این عرصه نقش بازی کنند. اکنون در زمینه بومی سازی بازیهای رایانه ای نیاز به تنوع و تکثر و همکاری بیشتر با مجموعه های بخش خصوصی و دانشمندان جوان هستیم تا اتفاقات ویژه تری در زمینه طراحی و تولید بازیهای رایانه ای رخ دهد.

وی اضافه کرد: برای توسعه جغرافیایی فرهنگی کشور در کشورهای هدف چشم انداز نظام و کشورهای اسلامی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران تقریب فرهنگی دارند یا مطالبه تاثیرپذیری فرهنگی از کشور را دارند باید تدبیر شود و توسعه بازار فرهنگی از طرقی مانند بازیهای رایانه ای مورد اهتمام قرار گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه زمانی ساخت 10 بازی بومی در ایران یک آرزو بود، گفت: در صورتی که همت شود و نهادهای فرهنگی دست به دست هم دهند می توان سالیانه چند صد بازی نیز ساخت که با ویژگیهای بازار تقاضا نیز همخوانی داشته باشند. بنابراین باید در تفاهم و تعامل با بخش خصوصی و در نظر گرفتن موضوع عرضه و تقاضا بتوانیم در زمینه بومی سازی بازیهای رایانه ای نقش مناسبی ایفا کنیم.

حجت الاسلام خاموشی با یادآوری اینکه بازیهای رایانه ای یکی از متنوع ترین تولیدات فرهنگی کشورهاست، افزود: بر اساس اقتضای کاری به محصولاتی که در بازار عرضه می شود سرکشی می کنم و می بینم که هر هفته محصول جدیدی از آن سوی مرزها وارد کشور می شود و به قیمت نازل هم عرضه می شود، این اتفاقی است که باید آن را جدی گرفت.

وی با یادآوری اقبال جمع قابل توجهی از دانش آموزان در تعطیلات بخصوص تعطیلات تابستانی به بازیهای رایانه ای گفت: بازیهای رایانه ای سهم بسیار قابل اعتنایی را در پر کردن اوقات فراغت بازی می کند بنابراین ضرورت بومی سازی در زمینه این بازیها غیر قابل انکار است و باید اهداف فرهنگی خودی را در تولید بازیهای رایانه ای مد نظر قرار دهیم و به تولید بازی با هدفمندی فرهنگ خودی بپردازیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: محصولات مجموعه تبیان در گامهای اول قابل دفاع است اما باید در گامهای بعدی قوی تر ظاهر شود و محصولات خود را با شاخصه های جهانی نزدیک تر کند.