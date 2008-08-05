ایران برادر اعراب است/ تقدیر از مقاومت عراقیها در مقابله با توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در ابتدا در باره اوضاع خاورمیانه گفت: تمام منطقه دارای مشکلاتی است و بطور کلی تاحدی ناآرام است. انتظارات صلح بسیار بالا، اما آرامش چندانی در منطقه حکم فرما نیست.

دبیرکل اتحادیه عرب درباره چالش خاورمیانه جدید که از سوی آمریکا برای این منطقه بوجود آمد، گفت: اول باید تعریفی از خاورمیانه جدید ارائه بدهیم. اگر خاورمیانه جدید شود اما اشغالگری اسرائیل همچنان ادامه داشته باشد و در خاورمیانه جدید مشکلات دیگری نیز برجای بماند، این خاورمیانه آن چیزی نیست که شما بتوانید در آن رفتار جدیدی بین کشورهای منطقه و کشورهایی که در اینجا منافع دارند ببینید. خاورمیانه جدید فقط به دموکراسی احتیاج ندارد پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، طرح ها و اجرای خوب وپیشرفت دسته جمعی نیزلازم دارد. به همین دلیل مادامی که مسائل فعلی ادامه دارد من خاورمیانه جدیدی در افق این منطقه نمی بینم .

وی در ادامه تصریح کرد: شعار خاورمیانه جدید، ستون پنجمی را به صحنه آورد و این پدیده مدت زیادی است که حضور دارد و باید از آن آگاه باشید و اما آنچه ما مثلا درمورد مسئله اسرائیل و یا جنگ اعراب و اسرائیل نیاز داریم یک صلح است، که برای فلسطینی ها عادلانه باشد .

وی در باره گفتگوهای سوریه اسرائیل گفت: این دو در حال مذاکره هستند تا جایی که من می دانم موضوع اول عقب نشینی اسرائیل از جولان و سرزمین های سوریه به پشت مرزهای ژوئن 1967 است، اما با طرز فکر اسرائیل و عملکرد آنها من خوشبین نیستم .

عمرو موسی در ادامه در رابطه با عراق می گوید: درحال حاضر دولت عراق با دولت آمریکا پیرامون شرایط و موقعیت خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در حال مذاکره است، اما در هر شرایطی وجود نیروهای آمریکا یا متحدین آنها به معنی حضور نیروهای خارجی در عراق است. بنابراین باید حتماً عراق را ترک کنند و اگر امروز خارج نشوند فردا حتماً باید این کار را انجام دهند .

عراقی ها و دولت عراق به خصوص، برای رسیدن به یک مصالحه ملی دعوت شده اند تا هر چه زودتر به آن برسند، به نظر من و به اعتقاد بسیاری از رهبران عرب هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست و نباید باشد چرا که همه مسلمانند حتی اعراب و کردهای ساکن در این کشور سالها در کنار هم زندگی کرده اند و تا ابد نیز زندگی خواهند کرد. لذا همانطور که گفتم مسئله حضور نیروهای خارجی، فی نفسه یک مسئله موقت است و باید هر چه زودتر عراق را ترک کنند، برای خود آمریکایها نیز بهتر است. از سویی موضع اخیر آنها در مورد پیمان امنیتی موضعی فوق العاده بود و نشان دادند عراقی ها هرگز چیزی را که بر آنها تحمیل شود نخواهند پذیرفت، لذا بسیار محکم مذاکره کردند و می دانم عراق بزودی از این مخمصه خارج خواهد شد.

وی در مورد وجود پایگاه های نظامی خارجی در عراق با تائید افزایش روز افزون آنها گفت: این نکته ای است که دارند در موردش بحث می کنند . من به هیچ وجه فکر نمی کنم پایگاه های نظامی خارجی در این کشور خدمتی به عراق ها بکنند. ما باید به آنها کمک کنیم و آنها هم باید به خودشان کمک کنند .

این سیاستمدار برجسته جهان عرب درباره حضور کم رنگ کشورهای عرب در عراق پس از تهاجم به این کشور گفت: بسیاری از آنها بزودی نمایندگانی به عراق خواهند فرستاد. تعلل آنها اول به علت حضور سنگین خارجی ها در عراق و دوم به علت وضعیت امنیت عراق که بسیار شکننده و تهدید کننده بود. بنابراین به همین دلیل حضور نداشتند، اما الان تصمیماتی گرفته شده که کشورها برگردند و از همان آغاز که شورای حکومتی انتخاب یا منصوب شد اعراب با عراق همکاری کردند تا عراق را تنها رها نکنند و این کشور را به جمع کشورهای عرب برگردانند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره بحران سودان و حکم دادگاه لاهه علیه عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور افزود: من با دولت و رئیس جمهور سودان آقای البشیر موافق هستم اما باید اقداماتی سیاسی و قضائی در این باره صورت بگیرد. باید بگویم که با اتهام، کشتار و نسل کشی هم موافق نیستم. مسئله مورد توافقی نیست و وضعیت بدی در دارفور وجود دارد که شکی در این نیست و این وضعیت بد باید بررسی و اصلاح شود. البشیر چند روز پیش به منطقه دارفور رفت تا نشان دهد برای این منطقه و مسائل آن اهمیت بسیاری قائل است و در سیاست خود نسبت به مسائل دارفور تغییراتی داده است. معتقدم اتهام بی اساس بوده و نیاز به توجه به موارد بسیاری و ارائه اسناد مدارک لازم دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین در ارتباط با موضع شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران و اینکه آیا ایران هم می تواند در سازمان های این چنینی نقشی ایفا کند یا خیر گفت: من پارسال در نشست کشورهای خلیج فارس در دوحه شرکت کردم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز شرکت داشت و این بدین معنا بود که کشورهای خلیج فارس اهمیت ایران و روابطشان با ایران را مد نظر دارند و به آن واقفند. اما اینکه جزئیات این روابط چگونه باشد به شرایط بستگی دارد، ولی من معتقدم این آگاهی و اعتماد وجود دارد و همچنین در طرف ایرانی این آگاهی هست و اینکه دو طرف مجبور به همزیستی در کنار هم هستند. بنابراین باید طرح و الگویی برای این همسایگی وجود داشته باشد تا این روابط را به پیش ببرد.

وی در ادامه افزود: من باید ازاین فرصت استفاده کنم و بگویم ایران برادر کشور های عرب است و در این شکی نیست، یک کشور خارجی نیست، بلکه همه ما همسایه ایم و مسلمان . سالها و قرنهاست کنار هم در این منطقه زندگی می کنیم و اگر اختلاف نظر یا برخوردی و یا مسئله ای باشد باید با هم بنشینیم و درباره اش صحبت کنیم و سعی کنیم آن را عادلانه و با رضایت طرفین حل نمائیم . ناممکن نیست، باید اتفاق بیفتد ومن این موضوع را خواستارم و بر آن اصرار می کنم و معتقدم که در پایان چنین خواهیم کرد و به آن نقطه خواهیم رسید که کشورهای منطقه یعنی کشورهای عرب و ایران خواهند نشست و مسائل را با یکدیگر حل خواهند کرد و من در این مورد به اشکال مختلف صحبت کرده ام و ملاقات هایی با رهبران ایران و بسیاری از رهبران عرب داشته ام و ادامه نیز خواهم داد ، چون که به آن معتقدم.