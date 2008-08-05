بهزیستی از تاسیس مهدکودک در مناطق محروم حمایت می کند

محمد علی الله دادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه تا پنج میلیون تومان به صورت بلاعوض به مهد کودکهای بخش خصوصی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می کنند داده می شود، افزود: همچنین برای تاسیس مهدکودک در روستاها 500 هزار تومان کمک بلاعوض داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته با اعتبار 15 میلیون تومان سه مهد کودک در استان تاسیس شده که دو مهد در اراک و یک مهد در شهرستان ساوه است، عنوان کرد: یکی از مهدها تحت نظر بهزیستی مهد کودک ساحل واقع در چشم موشک با ظرفیت نگهداری 50 کودک است که تا کنون 23 کودک در این مهد ثبت نام کرده اند.

وی از دیگر حمایتهای دولت در این زمینه را کمک پرداخت شهریه به مددجویان و نیازمندان خواند و خاطر نشان کرد: در مناطق شهری به ازای هر 10 کودک نفری 10 هزار تومان بهزیستی برای نیازمندان، مددجویان، کمیته امداد، بنیاد و محرومین شهریه کودکان را پرداخت می کند.

الله دادی تصریح کرد: همچنین در مناطق روستایی برای کودکان روستایی شهریه ها تعدیل و مبلغ پنج هزار تومان کمک هزینه شهریه را بهزیستی پرداخت می کند.

وی از دیگر سیاستهای دولت در مناطق روستایی و محروم را در مدت 9 ماه سال تحصیلی یک وعده غذای گرم برای مهدها خواند و تصریح کرد: برای اولین بار بهزیستی کل کشور به کمک روستا مهدها سال گذشته یک وعده غذای گرم بین کودکان مهد توزیع کرد.