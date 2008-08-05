معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر عنوان کرد: شبکه ملی اینترنت ایجاد می شود / اهمیت شبکه ملی اینترنت در مسایل امنیتی

دکتر کمال محامد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مرکز تحقیقات مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت موظف شده است که پروژه شبکه ملی IP را اجرایی کنند.



معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: طرح شبکه ملی IP در این مرکز انجام شد و RFB (نتایج تحقیقات) آن هم به شرکت زیرساخت تحویل داده شد و در حال حاضر هم این شرکت در حال بررسی بیشتر این شبکه است.



وی ادامه داد: شبکه ملی IP باعث ایجاد توسعه پهنای باند و ایجاد شبکه ای در سطح ملی می شود. البته این شبکه بهره های زیادی دارد که یکی از اثرات آن ایجاد شبکه ملی اینترنت خواهد بود.



معاون وزیر ارتباطات در ادامه ایجاد شبکه ملی اینترنت را در کشور بسیار مهم دانست و گفت: با ایجاد این شبکه و هاستینگ داخلی دیگر اطلاعات داخلی کشور از سایتهای خارجی عبور نمی کنند که این از نظر مسایل امنیتی و اقتصادی بسیار مفید است.



وی خاطرنشان کرد: این شبکه برای ارتباط دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی کاربرد دارد و این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در این راستا زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری را در جهت توسعه هر چه بیشتر پهنای باند وسیع برای این مراکز ایجاد کند.



محامد پور اضافه کرد: ما باید هرچه سریعتر ترافیک داده را در داخل کشور پیاده سازی کنیم، همچنین تمهیداتی هم باید اندیشیده شود تا جریان داده های داخلی انجام گیرد.



وی تاکید کرد: ایجاد یک شبکه ملی اینترنت علاوه بر به صرفه بودن افتصادی و امنیتی، ایجاد پهنای باند وسیع در کشور و ایجاد ترافیک و جریان داده های داخلی می تواند به محققان کشور در جهت دسترسی به اطلاعات داخلی کمک شایانی کند.



معاون پژوهش، آموزش و امور بین الملل وزارت ارتباطت در ادامه اظهار داشت: البته باید در برخی مواقع از سایتهای خارجی و بین المللی هم استفاده کرد ولی از نظر بنده باید در زمینه تبادل اطلاعات خانگی حتما از شبکه ملی اینترنت استفاده شود.



وی در ادامه به بحث هزینه های این شبکه اشاره کرد و افزود: در راستای ایجاد شبکه ملی اینترنت در آینده مناقصه ای برگزار خواهد شد و درآن هر قسمت زیر ساختی و شبکه ای به یک شرکت داخلی ارائه خواهد شد که حال باید دید چه شرکتهای در این مناقصه برنده خواهد شد.