کنترلر سیستمهای نمایشگر لیزری توسط محققان کشور طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال جعفری مجری طرح در این باره گفت: این کنترلر هیچ گونه مشابه خارجی و داخلی ندارد و با تولید کنترلر سیستم های نمایش لیزری، دانش و ساخت آن بومی شد.

وی با اشاره به ویژگی های این کنترلر افزود: کنترلر سیستمهای نمایش لیزری علاوه بر دارا بودن کلیه پارامترهای مربوط به گرافیک، سرعت، مکان، ترتیب و زمان بندی، سیستمهای نمایشگر لیزری را به آسانی کنترل کرده و امکان ارتباط راحت تر کاربران با سیستم های نمایشگر را که قبلا نیاز به آموزش و تخصص داشت، فراهم می سازد.

مجری طرح با بیان اینکه دانش تولید کنترلر نمایشگرهای لیزری به شرکت LPS آلمان (بزرگترین شرکت تولید کننده نمایشگرها و سیستم های لیزری جهان) در حال فروش است، اظهار داشت: هم اکنون این کنترلر به همراه سیستم های نمایشی لیزری در شهرداریها، مراکز فرهنگی و تفریحی، هتلها، نمایشگاهها، سالنهای نمایش و مراکز تجاری کاربرد دارد.