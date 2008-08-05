  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۹

احمدی نژاد 24 مرداد به ترکیه می رود

احمدی نژاد 24 مرداد به ترکیه می رود

یک مقام ترکیه روز گذشته از سفر رئیس جمهوری ایران به کشورش در هفته آینده به منظور بحث و بررسی برنامه هسته ای تهران و گسترش روابط دوجانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام در گفتگو با رویترز به زمان سفر "محمود احمدی نژاد" اشاره کرد، چرا که قبلا گزارشهایی درباره سفر رئیس جمهور ایران به ترکیه منتشر شده بود، اما به زمان آن اشاره ای نشده بود.

بر پایه این گزارش، احمدی نژاد در طول سفر کاری یک روزه خود در 14 آگوست ( 24 مردادماه) به استانبول با "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه گفتگو خواهد کرد.

ترکیه پیشنهاد کمک به حل موضوع هسته ای ایران را مطرح کرده است.

این مقام ترک که خواست نامش فاش نشود، گفت:" تلاش می کنیم تا به ایران و کشورهای غربی در خوب فهمیدن یکدیگر کمک کنیم. ما این دیدار در سطح بالا را فرصتی برای نقشی می دانیم که ایفا می کنیم."

کد مطلب 727393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها