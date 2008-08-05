احمدی نژاد 24 مرداد به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام در گفتگو با رویترز به زمان سفر "محمود احمدی نژاد" اشاره کرد، چرا که قبلا گزارشهایی درباره سفر رئیس جمهور ایران به ترکیه منتشر شده بود، اما به زمان آن اشاره ای نشده بود.

بر پایه این گزارش، احمدی نژاد در طول سفر کاری یک روزه خود در 14 آگوست ( 24 مردادماه) به استانبول با "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه گفتگو خواهد کرد.

ترکیه پیشنهاد کمک به حل موضوع هسته ای ایران را مطرح کرده است.

این مقام ترک که خواست نامش فاش نشود، گفت:" تلاش می کنیم تا به ایران و کشورهای غربی در خوب فهمیدن یکدیگر کمک کنیم. ما این دیدار در سطح بالا را فرصتی برای نقشی می دانیم که ایفا می کنیم."