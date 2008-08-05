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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۳

"تاریخ خلیج فارس" منتشر می‌شود

کتاب "تاریخ خلیج فارس" با احراز امتیازات بالا از سوی داوران گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تصویب رسید و برای انتشار به کانون اندیشه جوان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در یکصد و نود و ششمین جلسه گروه تاریخ و تمدن کتاب "تاریخ خلیج فارس" از تحقیقات کانون اندیشه جوان که توسط دکتر عبدالکریم مشایخی تالیف شد مورد بررسی و تأیید حاضران جلسه قرار گرفت.

علی بیگدلی، محمد رحیم عیوضی، امیر بهرام عرب احمدی، سید حسین فلاح زاده، سید مصطفی تقوی مقدم، محمد امیر شیخ نوری، هوشنگ خسرو بیگی و محمد سپهری حاضران آخرین جلسه برگزار شده گروه تاریخ و تمدن بودند.

گروه تاریخ و تمدن با هدف تحلیل و تطبیق تاریخ و تمدن ایران و اسلام، سیره پیشوایان دینی و زندگی و آثار برجستگان علمی، فکری و اجتماعی جهان اسلام و همچنین آسیب شناسی فرهنگ و تمدن اسلامی و پاسخگویی به شبهات مطرح در این قلمرو تشکیل شد و در کنار گروههای علمی غرب شناسی، مطالعات انقلاب اسلامی، ادبیات اندیشه و فرهنگ پژوهی، پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی را تشکیل داده است.

مدیریت گروه تاریخ و تمدن دکتر محمد امین شیخ نوری و ریاست پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی را دکتر محمد رحیم عیوضی برعهده دارد.

کد مطلب 727397

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