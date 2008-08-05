آب سد الغدیر ساوه 64 میلیون متر مکعب کاهش یافت

جلال شاهرخ در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای امسال تاکنون، حجم آب ورودی به این سد حدود ۱۶/۳۹میلیون مترمکعب بوده است در حالیکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۰/۹۸میلیون مترمکعب بود و این امر نشانگر کاهش بیش از 64 میلیون متر مکعبی آب است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون حجم خروجی آب جهت کشاورزی این شهرستان، ۳۸/۵۲ میلیون متر مکعب است، اضافه کرد: این میزان در سال گذشته ۲۳/۵۵میلیون متر مکعب بود علاوه بر این در شهرستان ساوه یک هزار و ۵۰۰کشاورز حق استفاده از آب سد را دارند.
شاهرخ با اشاره به اینکه در حال حاضر دبی و تبخیر آب سد الغدیر ساوه به ترتیب ۳/۲۸متر مکعب بر ثانیه و ۴/۷میلیون مترمکعب است، خاطر نشان کرد: حجم مفید مخزن سد، ۳۱/۳۷میلیون متر مکعب است که با توجه به خشکسالی پیش آمده، کشاورزان باید با استفاده بهینه از سهمیه آب تخصیص یافته از این سد در پشت سر گذاشتن بحران آب مسئولان را یاری دهند.
سد الغدیر ساوه در سال ۷۲با هدف تامین برق و آب کشاورزی ۲۳هزار هکتار از اراضی این شهرستان احداث شد.
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