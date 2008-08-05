آب سد الغدیر ساوه 64 میلیون متر مکعب کاهش یافت

جلال شاهرخ در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای امسال تاکنون، حجم آب ورودی به این سد حدود ‪ ۱۶/۳۹‬میلیون مترمکعب بوده است در حالیکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۸۰/۹۸‬میلیون مترمکعب بود و این امر نشانگر کاهش بیش از 64 میلیون متر مکعبی آب است.

وی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون حجم خروجی آب جهت کشاورزی این شهرستان، ‪۳۸/۵۲‬ میلیون متر مکعب است، اضافه کرد: این میزان در سال گذشته ‪ ۲۳/۵۵‬میلیون متر مکعب بود علاوه بر این در شهرستان ساوه یک هزار و ‪ ۵۰۰‬کشاورز حق استفاده از آب سد را دارند.

شاهرخ با اشاره به اینکه در حال حاضر دبی و تبخیر آب سد الغدیر ساوه به ترتیب ‪ ۳/۲۸‬متر مکعب بر ثانیه و ‪ ۴/۷‬میلیون مترمکعب است، خاطر نشان کرد: حجم مفید مخزن سد، ‪ ۳۱/۳۷‬میلیون متر مکعب است که با توجه به خشکسالی پیش آمده، کشاورزان باید با استفاده بهینه از سهمیه آب تخصیص یافته از این سد در پشت سر گذاشتن بحران آب مسئولان را یاری دهند.

سد الغدیر ساوه در سال ‪ ۷۲‬با هدف تامین برق و آب کشاورزی ‪ ۲۳‬هزار هکتار از اراضی این شهرستان احداث شد.