خاموشیهای اصفهان در مهرماه به حداقل می رسد

فرماندار اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به زیانهای اقتصادی ناشی از خاموشیها اشاره کرد و گفت: قطعی مکرر برق زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد زیرا مربوط به همه جامعه است و سعی ما بر این است تا خاموشیها در سطح اصفهان به حداقل برسانیم.

با وجودی که خاموشیها در برخی از مناطق اصفهان به چهار ساعت در روز نیز می رسد حاجیان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با تغییر ساعات کار اداری در شهرستان اصفهان از ساعت هفت به ساعت 6 و 30 صبح، صرفه جویی 100مگاواتی داشته ایم و با این صرفه جویی هنوز خاموشیها به چهار ساعت نرسیده است.

حاجیان همچنین از همراهی مردم با دولت تشکر و قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم با دولت باعث شده تا خاموشی کاهش یابد و انتظار می رود با ادامه این همراهی خاموشیها رق به دو نیز نرسد یا کل مسئله خاموشیها مرتفع شود.

فرماندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود در خصوص خاموشی خیابانها، بزرگراهها و معابر خاطر نشان کرد: سعی شده با فاصله دار کردن روشناییها در این معابر، میزان ساعات روشنایی در منازل به حداکثر برسد.