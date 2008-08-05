25 میلیون دلار کالا وارد استان مرکزی شد

مهدی میر اشرفی امروز در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: این کالاها شامل چهار میلیون و 879 هزار و 16 کیلوگرم از 10 کشور جهان وارد استان شده و عمده این کالاها را ماشین آلات، اجزاء و قطعات ماشین های صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه در حوزه صنعت است.

میر اشرفی با اشاره به اینکه، ارزش ریالی این کالاها به بیش از 23 میلیارد و 561 میلیون ریال می رسد، اضافه کرد: این میزان کالا با تنظیم 56 فقره اظهارنامه گمرکی وارد شده است که نسبت به گذشته از نظر تعداد چهار درصد کاهش و به لحاظ وزن دارای 12 درصد و از نظر ارزش 275 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه صادرات استان در این مدت نسبت به واردات بیشتر است، خاطر نشان کرد: طی چهار ماه نخست امسال، 59 میلیون و 956 هزار و 740 دلار فرآورده های نفتی استان مرکزی به 22 کشور جهان صادر شد.

کالاهای صادارتی استان به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، قاره افریقا، اروپا و آمریکای مرکزی بوده است.

وی با بیان اینکه حجم کل کالاهای صادر شده استان به 58 میلیون و 414 هزار و 591 کیلوگرم می رسد، عنوان کرد: این میزان کالا به ارزش ریالی 381 میلیارد و 694 میلیون و 34 هزار و 474 ریال در قالب هزار و 188 فقره اظهارنامه بوده است.

میراشرفی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 13 میلیون دلار از این کالاها از گمرک ساوه صادر شده است، تصریح کرد: این میزان کالا نیز به ارزش ریالی 121 میلیارد و 549 میلیون و 102 هزار و 994 ریال است.

وی افزود: اهم کالاهای صادر شده استان مرکزی، انواع محصولات پتروشیمی، اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی، شیشه و آینه جام، پروفیل و لوله سیاه و گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیم، انواع گل و گلدان، قطعات دکل انتقال نیرو، فرش و گلیم دستباف، روفرشی، کیسه فریزر، واگن قطار و متعلقات آن است.