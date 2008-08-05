عقب نشینی رژیم صهیونیستی از لفاظی های ماجراجویانه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک رگو" سخنگوی "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شینهوا با تاکید بر استفاده از دیپلماسی همچنین ادعا کرد: "همه گزینه ها برای توقف برنامه هسته ای ایران روی میز قرار دارد."

وی به منظور منحرف کردن افکار عمومی جهان از زرادخانه مخوف این رژیم مدعی شد:" تهدید هسته ای ایران غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است. این تهدیدی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه و جهان است."

ادعاهای این مقام صهیونیستی در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که اکثر مردم آمریکا با ماجراجویی کشورشان علیه ایران مخالفند.

رژیم صهیونیستی دست کم دارای 200 کلاهک هسته ای در زرادخانه خود است، اما به همراه آمریکا و کشورهای غربی با حق مسلم ایران در ادامه برنامه هسته ای غیرنظامی مخالفت می کند.

