دور نخست تمرینات تیم ملی فوتسال به اتمام رسید/ مصدومیت رئیسی و منصوری

به گزارش خبرنگار مهر، کار آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در تورنمنت چهار جانبه تهران و دو بازی دوستانه با تیم ملی اسپانیا از روز شنبه هفته جاری با حضور 28 بازیکن دعوت شده به اردو آغاز شد.

در این اردو که طی سه روز ابتدایی هفته جاری در سالن سرپوشیده کمپ تیم های ملی دنبال شد، ملی پوشان فوتسال ایران صبح و بعدازظهر زیر نظر مربیان به تمرین پرداختند.

مهمترین اتفاق در حاشیه تمرینات تیم ملی، آسیب دیدگی مجید رئیسی و ابراهیم منصوری بود که مربیان را ناچار به دعوت از چهره های جدید به اردو کرد. بر این اساس مجید تیکدری و جاسم سلطانی به عنوان نفرات جانشین دوبازیکن یاد شده به اردوی تیم ملی ملحق شدند.

پس از برگزاری دیدارهای لیگ برتر فوتسال در روز پنجشنبه هفته جاری، مجددا از روز جمعه هفته جاری ملی پوشان فوتسال کشورمان در اردو گردهم می آیند تا خود را برای رقابت های پیش رو آماده کنند. این بار جمع اردونشینان به 18 نفر تقلیل می یابد و نسبت به اردوی گذشته 10 نفر از فهرست تیم ملی خارج می شوند.