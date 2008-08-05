  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

مردم بغداد در اعتراض به الحاق کرکوک به منطقه کردستان تظاهرات کردند

مردم بغداد در اعتراض به الحاق کرکوک به منطقه کردستان تظاهرات کردند

تظاهرات شهروندان بغداد در اعتراض به طرح الحاق کرکوک به منطقه کردستان و وقوع انفجار در کربلا و موصل از جمله تحولات امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صدها تن از ساکنان محله الاعظمیه در بغداد شب گذشته در اعتراض به طرح الحاق شهر کرکوک به منطقه کردستان عراق تظاهراتی بر پا کردند.

حاضران در این تظاهرات پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: کرکوک رمز برادری و وحدت ملی و نه اختلاف و پراکندگی باقی خواهد ماند.

این تظاهرات دو روز پس از تظاهراتی مشابه در الحویجه واقع در 50 کیلومتری غرب کرکوک انجام شد.

اعراب و ترکمانها خواستار تقسیم کرکوک به چهار منطقه انتخاباتی هستند بر این اساس که اعراب و ترکمانها و کردها، هر کدام به نسبت برابر32 درصد و مسیحیان هم 4 درصد را در اختیار داشته باشند.

جمعیت کرکوک، حدود یک میلیون نفر برآورد شده است که شامل ترکمانها، کردها، اعراب و اقلیت کلدانی آشوری است.

اکراد 26 کرسی از مجموع 42 کرسی شورای استان را در اختیار دارند در حالی که اعراب سنی شش کرسی، ترکمانها 9 کرسی و مسیحیان هم یک کرسی را به خود اختصاص داده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار بمب در کربلا که در یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی حرم مطهر امام حسین(ع) صورت گرفت؛ چهار غیر نظامی کشته شدند.

در موصل نیر بر اثر انفجار بمب، محافظ معاون استاندار نینوا کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 727430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها