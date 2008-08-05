مردم بغداد در اعتراض به الحاق کرکوک به منطقه کردستان تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صدها تن از ساکنان محله الاعظمیه در بغداد شب گذشته در اعتراض به طرح الحاق شهر کرکوک به منطقه کردستان عراق تظاهراتی بر پا کردند.

حاضران در این تظاهرات پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: کرکوک رمز برادری و وحدت ملی و نه اختلاف و پراکندگی باقی خواهد ماند.

این تظاهرات دو روز پس از تظاهراتی مشابه در الحویجه واقع در 50 کیلومتری غرب کرکوک انجام شد.

اعراب و ترکمانها خواستار تقسیم کرکوک به چهار منطقه انتخاباتی هستند بر این اساس که اعراب و ترکمانها و کردها، هر کدام به نسبت برابر32 درصد و مسیحیان هم 4 درصد را در اختیار داشته باشند.

جمعیت کرکوک، حدود یک میلیون نفر برآورد شده است که شامل ترکمانها، کردها، اعراب و اقلیت کلدانی آشوری است.

اکراد 26 کرسی از مجموع 42 کرسی شورای استان را در اختیار دارند در حالی که اعراب سنی شش کرسی، ترکمانها 9 کرسی و مسیحیان هم یک کرسی را به خود اختصاص داده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار بمب در کربلا که در یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی حرم مطهر امام حسین(ع) صورت گرفت؛ چهار غیر نظامی کشته شدند.

در موصل نیر بر اثر انفجار بمب، محافظ معاون استاندار نینوا کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.