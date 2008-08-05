فراکسیون علمی کاربردی مجلس هشتم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین زاده دبیر کل فراکسیون علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: فراکسیون علمی کاربردی مطابق آیین نامه مصوب خود با اهدافی چون تهیه و ارائه طرحهای مختلف جهت حمایت از دانشجویان، مدرسان و کارکنان نظام علمی کاربردی، تلاش برای دفاع از شان و جایگاه نظام علمی کاربردی، ترویج نظام علمی کاربردی در سطح حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کوشش جهت ارتقا و گسترش دوره های علمی کاربردی در توسعه کشور، بسترسازی مناسب برای جلب حمایت نمایندگان مجلس از صنوف و مشاغل مختلف و اعلام نظر و ارائه مشورتهای لازم در زمینه های علمی، آموزشی و اجرایی به متولیان امر است.

دبیر کل فراکسیون علمی کاربردی اضافه کرد: هیئت رئیسه این فراکسیون مرکب از 7 نفر شامل رئیس، دو نفر نواب رئیس، سخنگو، دو نفر منشی و کارپرداز است.

مهندس حسین زاده اظهار داشت: مسئولیت پیگیری برگزاری جلسات و مصوبات بر عهده دبیر کل فراکسیون است که با رای اعضای هیئت رئیسه فراکسیون تعیین و منصوب می شود.