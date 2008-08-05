رایزنی شیبانی با وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "محمد رضا شیبانی" روزگذشته با "محمد الصفدی" وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان در دفتر کارش درباره روابط تهران و بیروت به ویژه در دو سطح اقتصادی و بازرگانی مذاکراتی انجام داد.

بررسی تحولات اقتصادی نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

محمد الصفدی خاطر نشان کرد: بعد از تصویب بیانیه کاری دولت لبنان از اولویت های مهم ، برگزاری گفتگوی ملی به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به منظور بررسی موضوعات ملی از جمله موضوع سلاح مقاومت و استراتژی دفاعی و دیگر مسائل است.

وی با اشاره به تلاش های مستمر برای کشاندن شهر طرابلس به درگیری های مسلحانه، خواستار آن شد تا از طریق گفتگو تدابیر امنیتی شکل محکمی به خود بگیرد و تقویت شود.