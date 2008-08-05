اطلاع رسانی به داوطلبان کنکورهای دانشگاه آزاد توسط ایمیل و پیام کوتاه

سید عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با راه اندازی سیستم اطلاع رسانی در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت اطلاعات داوطلبان امکان اطلاع رسانی آزمونهای این دانشگاه فراهم شد.

وی تاکید کرد: نام و نام خانوادگی داوطلب، شماره تلفن همراه و ایمیل از جمله مشخصاتی است که داوطلبان باید پس از مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد ارائه کنند تا امکان اطلاع رسانی به این افراد فراهم باشد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در مرکز آزمون دانشگاه سعی خواهد شد تا از این طریق پس از آزمونها و ثبت نام داوطلبان نیز با این افراد ارتباط داشته باشیم و بتوانیم اطلاع رسانی مناسبی به افرادی که وارد دانشگاه می شوند نیز انجام دهیم.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ناپیوسته اولین آزمونی است که از طریق ایمیل و پیام کوتاه توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبانی که فرم مربوطه را تکمیل کرده باشند، اطلاع رسانی خواهد کرد. البته دانشگاه آزاد تاکید کرده است، مسئولیت اطلاع از زمان آغاز ثبت نام کلیه آزمونها از طریق رسانه های گروهی و سایت اینترنتی بر عهده داوطلبان بوده و دانشگاه آزاد اسلامی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم دریافت SMS و Email کاربران ندارد.