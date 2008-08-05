۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶

بختیاری نژاد به مهر خبر داد:

ایجاد قطبهای علمی مشترک با حوزه های علمیه در زمینه علوم انسانی

دبیر قطبهای علمی کشور از ایجاد قطبهای مشترک علوم انسانی با حوزه های علمی و قطبهای مشترک علوم دفاعی با سایر دستگاههای اجرایی خبر داد.

دکتر فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال این هستیم که بندی را در قانون مبنی بر اینکه قطبها از وابستگی به برنامه ها خارج شوند و فعالیت مداومی داشته باشند ایجاد کنیم. این بند یا به صورت اصلاح قانون وزارت علوم و یا به صورت مصوبه واحدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تثبیت و استمرار فعالیت قطبها به تصویب می رسد. 

وی اظهار داشت: همچنین برنامه ای برای ایجاد قطبهای مشترک با حوزه های علمیه قم در زمینه های معارف اسلامی و علوم انسانی و قطبهایی با سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی در زمینه های علوم دفاعی و انتظامی تدوین می شود.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: در حال حاضر 95 درصد قطبهای علمی مورد بررسی قرار گرفته اند و از حالت اصولی به قطعی تبدیل شده اند. سه قطب جدید نیز متقاضی هستند که بررسیهای لازم درباره آنها صورت می گیرد.

