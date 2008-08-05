آمریکا درپی توطئه علیه پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان، پرویز مشرف گفت که اتهامات اخیر علیه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان اقدامی توطئه آمیز علیه کشورش محسوب می شود.

رئیس جمهوری پاکستان همچنین نیروهای ناشناس را متهم کرد که در حال توطئه علیه سازمان اطلاعات ارتش هستند که به عقیده وی این امر برابر با تضعیف کشور و نیروهای مسلح است.

مشرف این نهاد وابسته به ارتش را خط اول دفاع از کشور توصیف کرد و گفت که مردم باید در مقابل توطئه ها بایستند.

گفتنی است که در سفر اخیر سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به آمریکا، مسئولان سازمان اطلاعات آمریکا به وی گفته اند که تصور می کنند افرادی در درون سازمان اطلاعات ارتش پاکستان هر اطلاعاتی را که واشنگتن درباره اهدافی درمناطق عشایری پاکستان در اختیار دولت این کشورقرار می دهد، به گروه های ستیزه جوی از جمله شبکه جلال الدین حقانی مرتبط با القاعده در افغانستان، منتقل می کنند.

این اتهامات که از سوی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز تکرار شده است موجب خشم مقامهای پاکستان شده است.

آمریکا و هند اخیراً در بیانیه های خود به نوعی پاکستان را مسئول انفجار اخیر سفارت هند در کابل اعلام کرده اند.

"خالد خواجه" یک مقام سابق سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در گفتگویی آمریکا را متهم به بمبگذاری در این سفارت کرد و در عین حال یاد آورشد که آمریکا با چنین اقداماتی درصدد راه اندازی جنگ بین اسلام آباد و دهلی نو است.