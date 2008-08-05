چهار هزار تن جو در میان دامداران قم توزیع شد

عباس خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان مطلب فوق گفت: این میزان جو در راستای حمایت از دامداران استان و در قالب کنسانتره از ابتدای سال جاری در میان آنها توزیع شده است.
وی افزود: به تدریج 10 هزار تن جوی دیگر نیز با نرخ مصوب دو هزار و 900 ریال با معرفی سازمان جهاد کشاورزی در میان تشکلها و تعاونیها مربوطه توزیع خواهد شد.
خرمی با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد تا در جهت خرید گوشت گوساله بسته بندی از پرواربندان نیز اقدام نماید، افزود: این گوشتها به نرخ هر کیلو 61 هزار ریال خریداری خواهد شد.
وی افزود: در بخش طیور و حمایت از مرغداران و تولید کنندگان این بخش نیز از ابتدای سالجاری تاکنون مبادرت به توزیع مقدار 15 هزار تن ذرت و هفت هزار تن کنجاله سویا شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل پشتیبانی امور دام استان قم از توزیع چهار هزار تن جو در میان دامداران استان قم خبر داد.
عباس خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان مطلب فوق گفت: این میزان جو در راستای حمایت از دامداران استان و در قالب کنسانتره از ابتدای سال جاری در میان آنها توزیع شده است.
نظر شما