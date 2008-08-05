چهار هزار تن جو در میان دامداران قم توزیع شد

عباس خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان مطلب فوق گفت: این میزان جو در راستای حمایت از دامداران استان و در قالب ‏کنسانتره از ابتدای سال جاری در میان آن‌ها توزیع شده است.‏



وی افزود: به تدریج 10 هزار تن جوی دیگر نیز با نرخ مصوب دو هزار و 900 ریال با معرفی سازمان جهاد کشاورزی در میان تشکل‌ها و ‏تعاونی‌ها مربوطه توزیع خواهد شد.‏



خرمی با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد تا در جهت خرید گوشت گوساله بسته بندی از پرواربندان نیز اقدام نماید، افزود: این گوشت‌ها ‏به نرخ هر کیلو 61 هزار ریال خریداری خواهد شد.‏



وی افزود: در بخش طیور و حمایت از مرغداران و تولید کنندگان این بخش نیز از ابتدای سالجاری تاکنون مبادرت به توزیع مقدار 15 هزار ‏تن ذرت و هفت هزار تن کنجاله سویا شده است.‏