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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

مدیر کل پشتیبانی امور دام قم:‏

چهار هزار تن جو در میان دامداران قم توزیع شد

چهار هزار تن جو در میان دامداران قم توزیع شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل پشتیبانی امور دام استان قم از توزیع چهار هزار تن جو در میان دامداران استان قم خبر داد.‏

عباس خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان مطلب فوق گفت: این میزان جو در راستای حمایت از دامداران استان و در قالب ‏کنسانتره از ابتدای سال جاری در میان آن‌ها توزیع شده است.‏

وی افزود: به تدریج 10 هزار تن جوی دیگر نیز با نرخ مصوب دو هزار و 900 ریال با معرفی سازمان جهاد کشاورزی در میان تشکل‌ها و ‏تعاونی‌ها مربوطه توزیع خواهد شد.‏

خرمی با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد تا در جهت خرید گوشت گوساله بسته بندی از پرواربندان نیز اقدام نماید، افزود: این گوشت‌ها ‏به نرخ هر کیلو 61 هزار ریال خریداری خواهد شد.‏

وی افزود: در بخش طیور و حمایت از مرغداران و تولید کنندگان این بخش نیز از ابتدای سالجاری تاکنون مبادرت به توزیع مقدار 15 هزار ‏تن ذرت و هفت هزار تن کنجاله سویا شده است.‏

کد مطلب 727462

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