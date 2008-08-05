اعتراض سخنگوی شورا به اخذ ودیعه شارژ کارت های اعتباری مترو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو دانشجو در جلسه امروز شورا، نسبت به این اقدام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه ( مترو) تذکر داد.

وی با طرح این سئوال که " دریافت ودیعه در هنگام شارژ کارت های اعتباری مترو با چه محمل قانونی صورت می گیرد" ، گفت: مدیران مترو در هنگام ارائه برنامه های خودشان به ارائه راهکارهایی می پردازند که با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از کارت های اعتباری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اما آنچه در عمل اجرا می شود مغایر با سیاست های مترو تهران بوده و این اقدام غیر قانونی است.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: اگر بنا باشد هر مجموعه ای به طور مستقل نسبت به اخذ وجوه از شهروندان اقدام کند، مغایر با روح کلی قانون بوده و شورا مخالف آن است.

دانشجو تاکید کرد: انتظار داریم شرکت بهره برداری مترو تهران هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این موضوع، اقدام نماید.