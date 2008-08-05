پوتین بر احیای روابط استراتژیک روسیه و کوبا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لو ژور دو دیمانش، ولادیمیر پوتین در نشست هیات دولت روسیه گفت: ما نیاز به تاسیس پایگاه هایی در کوبا و کشورهای دیگر داریم.

وی افزود: زمان آن فرارسیده است که روابط خوب و استراتژیک روسیه با کوبا از سر گرفته شود.

کوبا از متحدان اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد به شمار می رفت که با سقوط این اتحاد، به روابط دوجانبه پایان داده شد.

در همین حال، نایب رئیس کمیته امور بین المللی دومای روسیه پیشتر اعلام کرد که روسیه حضور خود را در مناطق ژئواستراتژیکی مهمی مانند کوبا و آمریکایی لاتین از سرخواهد گرفت.

دبیر شورای امنیت روسیه در هفته جاری در جریان سفر خود به منطقه کارائیب با مقام های کوبا دیدار و طی مذاکراتی با "رائول کاسترو" رهبر فعلی کوبا با اشاره به موقعیت ژئو استراتژیکی بسیار مهم این کشور تاکید کرد که مقام های روسیه و کوبا قصد دارند درباره احیا، توسعه و تعمیق روابط سنتی در همه زمینه ها همکاری کنند.

وی تصریح کرد: این نکته که روسیه به عنوان کشوری بزرگ باید در این منطقه حضور داشته باشد صحیح است و دو طرف در زمینه های اقتصادی و نظامی هم باید همکاری گسترده داشته باشند.

نایب رئیس کمیته امور بین المللی مجلس دوما با اشاره به امکان حضور نظامی روسیه در کوبا، اضافه کرد: این نکته کاملاً امکان پذیر است که روسیه در پاسخ به استقرار سیستم های سپر ضد موشکی آمریکا در نزدیکی مرزهایش برای حضور نظامی در کوبا تصمیم گیری کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

اخیراً و در پی این جنجالها روسیه برای پاسخگویی به سامانه موشکی آمریکا در اروپا و درمرزهایش،علاقمندی خود را نسبت به احیای نقش گذشته خود در آمریکای لاتین و به ویژه در کوبا اعلام کرده است.