16 عضو کابینه فردا به شهرها و مناطق محروم استان مرکزی سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا چهارشنبه 16/5/1387 و همزمان با سفر رئیس جمهور به استان مرکزی ،آقایان ثمره هاشمی، مشاور ارشد وی از شهرستان‌های خنداب و کمیجان و رحیم مشائی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شهرستانهای‌ محلات و دلیجان بازدید می کنند.

بر اساس این گزارش، عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در شهرستان‌های تفرش و آشتیان و کلهر مشاور رییس جمهور در امور اطلاع رسانی و رسانه نیز در شهرستان خمین و شازند سخنرانی خواهند کرد.

همچنین حجت ‌الاسلام حاج علی اکبری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان نیز فردا در شهرستان‌های زرندیه و شازند حضور می یابد.

در همین راستا، عباسی وزیر تعاون در شهرستان دلیجان ، باقری لنکرانی ، وزیر بهداشت در شهرستان خنداب، فتاح وزیر نیرو در شهرستان ساوه، جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در شهرستان خمین و زاهدی وزیر علوم در شهرستان تفرش حضور خواهند یافت.

همچنین فردا شهرستان‌های اراک ، محلات، آشتیان، زرندیه ، کمیجان و شازند به ترتیب میزبان محرابیان وزیر صنایع و معادن، میر کاظمی وزیر بازرگانی، بهبهانی سرپرست وزارت راه و ترابری ، سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ، سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نوذری وزیر نفت خواهند بود.