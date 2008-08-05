وزیر خارجه لبنان در گفتگو با مهر : آمریکا باید پاسخگوی زرادخانه هسته ای اسرائیل باشد

"فوزی صلوخ" که برای شرکت در اجلاس وزارای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، به کشورمان سفر کرده بود در گفتگوی اختصاصی با مهر با بیان مطلب فوق گفت : غنی سازی اورانیوم با هدف استفاده صلح آمیز حق ایران است. وی افزود ما خواهان وجود خاورمیانه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی هستیم.

وزیر امور خارجه لبنان در پاسخ به پرسش دیگری درباره زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی و تهدیدهایی که این زرادخانه برای منطقه دارد گفت: اسرائیل سرشار ازکلاهک های هسته ای است واین وظیفه نهادهای بین المللی وآمریکاست که با این مسئله برخورد کنند .

وی ادامه داد: هر ساله در نشستهای سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین قطعنامه ای صادر می شود که این قطعنامه به عاری بودن خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی اشاره دارد و این تنها اسرائیل است که از این قطعنامه تبعیت نمی کند و از سوی دیگر آمریکا نیز به کرات این گونه قطعنامه ها را نادیده گرفته است.

صلوخ در پاسخ به پرسشی درباره "چرا با وجود اقدام جدید ایران در مذاکره با غرب در مورد پرونده هسته ای خود و تمایل اغلب کشورها برای حل دیپلماتیک این مسئله، غرب همچنان به وارد کردن فشارها بر ایران ادامه می دهد؟" گفت : ایران درها را برای گفتگو به منظور حل دیپلماتیک پرونده هسته ای خود گشوده و هم اکنون نوبت قدرتهای غربی است تا پاسخ این اقدام مثبت ایران را بدهند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر گفتگو و بحثی در این میان به وجود می آید این بحث و جدلها باید برای حل دیپلماتیک پرونده هسته ای ایران باشد. اما اگر قرار است با سلاح هسته ای مبارزه شود باید با کشورهایی برخورد شود که این سلاح ها را در اختیار دارند و نه کشورهایی که به فکر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستند و اورانیوم را با اهداف صلح آمیز غنی سازی می کنند.