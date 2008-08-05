جوانان را باید حفظ کرد / غلبه بر روس ها برنامه بلندمدت می خواهد

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در گفت و گو با خبرنگار مهر از عملکرد جوانان کشتی ایران درمسابقات جهانی ترکیه ابراز رضایت کرد و ادامه داد: نایب قهرمانی در ترکیه کار ساده ای نیست و آنهایی که از شیوه میزبانی ترک ها خبر دارند به این مساله واقفند.

خدایی ادامه داد: ترکیه که از امتیاز میزبانی بهره می برد برای دفاع از عنوان قهرمانی دست به هر کاری زد و هزینه زیادی متحمل شد اما نتوانست نتیجه ای بهتر از هشتمی بگیرد.

دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان در سال 2002 با اشاره به فاصله قابل توجه کشتی روسیه با دیگر کشورهای جهان گفت: جایگاه امروز روس ها طی چندین سال تلاش و برنامه ریزی به وجود آمده است و نمی توان در چند ماه و حتی یک یا دو سال به آنها رسید.

خدایی ادامه داد: برای بیمه کردن کشتی ایران باید از جوانان حمایت و زیرساخت ها را محکم کرد و با شرکت در تورنمنت های مختلف به تجربه کافی رسید.

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان ایران با اشاره به تلاش کشتی گیران این تیم در مسابقات جهانی افزود: همه خوب کار کردند اما از کشتی گیران اوزان 66 و 120 کیلوگرم انتظار بیشتری داشتیم، البته قهرمانی جوانان در رقابت های آسیایی با 7 مدال طلا سطح انتظارها را بالا برده بود.