نفرات برتر چهار وزن زوج مسابقات تکواندو بانوان امید المپیاد ایرانیان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صبح امروز در وزن دوم این رقابتها مهتاب ایرجی از خراسان رضوی به عنوان نخست دست یافت، وجیهه قدرتی از اصفهان دوم شد و آزاده عطاری از قزوین و رزا مظفری از تهران به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.
در وزن چهارم این رقابتها مرجان تاتلاری از هرمزگان بر سکوی قهرمانی ایستاد، مینا نعمتی از تهران ب ( کرج ) به مقام دوم دست یافت و زهره سادات رضوی از خراسان رضوی و فرزانه حسینی از گلستان سوم شدند.
در وزن ششم نیز طاهره مودودی یاقوتی تکواندو کار خراسان رضوی به مقام قهرمانی دست یافت، فائزه بابایی از قم دوم شد و سمیه شعبانی از مرکزی و زهرا خراسانی از تهران سوم شدند.
در وزن هشتم نیز اکرم وظیفه دل از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، نسرین شفیعی از آذربایجان شرقی دوم شد و رویا اشکباری از مازندران و فاطمه شیخ زاده از آذربایجان غربی سوم شدند.
رقابتهای المپیاد ایرانیان تکواندو رده سنی امیدهای بانوان با حضور 208 تکواندو کار از 20استان کشور از روز 13مرداد ماه سال جاری در سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) کرمانشاه آغاز شد.
این رقابتها در هشت وزن مختلف برگزار شد و در روز نخست این رقابتها وزنهای فرد (اول ، سوم ، پنجم و هفتم ) و روز دوم تکواندوکاران وزنهای زوج ( دوم، چهارم، ششم و هشتم ) به مصاف به مصاف هم رفتند.
این مسابقات صبح امروز با مشخص شدن نفرات برتر اوزان مختلف در کرمانشاه پایان یافت.
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