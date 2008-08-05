مذاکره با شرکتهای اروپایی و آسیایی برای حضور در پروژه ایران ال ان جی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیراندیش در جمع خبرنگاران در تهران با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان و متخصصان هفت کشور اسپانیا، ونزوئلا، فرانسه، هند، استرالیا ، فیلیپین ، انگلستان و الجزایر به همراه متخصصان ایرانی در طرح ایران ال .ان .جی فعالیت دارند، اظهار داشت: به زودی تعداد شرکتهای خارجی فعال در این پروژه به 9 شرکت افزایش پیدا می کند ضمن اینکه امیدواریم در آینده نزدیک در این پروژه حداقل کارشناسان 40 ملیت حضور داشته باشند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مذاکره های صورت گرفته برای حمل محموله های گاز مایع شده این طرح ، توضیح داد: اخیرا از سوی یک شرکت خارجی طرح بسیار مطلوبی برای حمل ارائه شده به طوری که این شرکت صراحتا اعلام کرده که حاضر است در صورت نهایی شدن قراردادهای حمل ال. ان. جی از سوی خریداران و شرکای خارجی ایران ال. ان .جی بدون نیاز به سرمایه گذاری و با اخذ 100درصدی فاینانس کشتی های مورد نیاز پروژه را تامین کند.

این درحالی است که به گفته خیر اندیش این شرکت خارجی مذاکره کننده در بخش حمل اعلام کرده که حاضر است برای راهبری کشتی ها با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز ایران همچنین با اشاره به ابراز علاقه دو شرکت آلمانی و اسپانیایی برای مشارکت در پروژه ایران ال. ان. جی، تاکید کرد: علاوه بر این دو شرکت ، مذاکره با شرکتهایی از کشورهای اتریش، هند، ایتالیا و چین برای گسترش همکاریها وانتخاب شرکای اصلی ایران ال. ان .جی ادامه دارد.



خیراندیش با تاکید بر اینکه برای ترین های اول و دوم پروژه ایران ال. ان.جی به حدود 13فروند کشتی 140تا160هزار متر مکعبی ال .ان .جی بر نیاز است ، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا سال 2011 میلادی امکان در اختیار داشتن هیچ کشتی دسته اولی برای حمل محموله های ال. ان .جی وجود ندارد می توان از کشتی های در حد نو و دسته دوم برای حمل ال.ان.جی تا زمانی در اختیار داشتن کشتی های جدید استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز ایران در پایان از علاقمندی دو شرکت آلمانی و اسپانیایی برای مشارکت در پروژه ایران ال ان جی خبرداد و اظهار کرد: علاوه بر این دو شرکت مذاکره ها با چندین شرکت از کشورهای اتریش، هند، ایتالیا و چین برای همکاریها و در نهایت انتخاب شرکای اصلی ایران ال ان جی ادامه دارد.