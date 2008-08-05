افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با مهر افزود : در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تولیدات صنایع دامپروری و کشاورزی به نمایش در آمده است .

حمیدرضا یاری با اشاره به افتتاح پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و سیستمهای آبیاری همزمان با سومین نمایشگاه تخصصی مرغداری در همدان، اظهار داشت : در این نمایشگاه بیش از یکصد واحد تولیدی از سراسردنیا به مدت چهار روز دستاوردهای روز دنیا را به نمایش در می آوردند .

یاری فضای در نظر گرفته شده برای برپایی این دو نمایشگاه را هشت هزار مترمربع ذکر کرد و گفت : نمایشگاه های عنوان شده در سالنهای الوند، ابن سینا و هگمتانه دایر شده اند .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان یادآور شد : در این نمایشگاه ها واحدهایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان، بلاروس، هلند، آمریکا،عربستان و فنلاند حضور دارند .