  1. استانها
  2. همدان
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۳

افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات در همدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با مهر افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تولیدات صنایع دامپروری و کشاورزی به نمایش در آمده است.

حمیدرضا یاری با اشاره به افتتاح پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و سیستمهای آبیاری همزمان با سومین نمایشگاه تخصصی مرغداری در همدان، اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از یکصد واحد تولیدی از سراسردنیا به مدت چهار روز دستاوردهای روز دنیا را به نمایش در می آوردند.

یاری فضای در نظر گرفته شده برای برپایی این دو نمایشگاه را هشت هزار مترمربع ذکر کرد و گفت: نمایشگاه های عنوان شده در سالنهای الوند، ابن سینا و هگمتانه دایر شده اند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان یادآور شد: در این نمایشگاه ها واحدهایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان، بلاروس، هلند، آمریکا،عربستان و فنلاند حضور دارند.

حمیدرضا یاری زمان برپایی نمایشگاه را پانزدهم تا هجدهم مردادماه اعلام کرد و یادآور شد: نمایشگاه صبحها و عصرها پذیرایی بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 727509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها