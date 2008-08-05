تشکیل 9 کمیته برنامه ریزی برگزاری هفته دولت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کرمی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت این کمیته ها را شامل کمیته های ارزیابی، اطلاع رسانی، بسیج و نیروهای مسلح، اصناف و تشکلهای مردمی، فرهنگی و تبلیغاتی، کارگری، صنعتی، افتتاح و کلنگ زنی و برگزاری یادواره شهدای دولت اعلام کرد .

فامیل کریمی با تأکید بر اینکه بخشداران موظف به تشکیل ستاد فرعی هستند، اظهار داشت : هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد سازمانهای دولتی به مردم است تا مردم از فعالیتها و عملکرد نهادها اطلاع داشته باشند .

وی با اشاره به فعالیت دولت نهم در دو سال اخیر اظهار داشت : تطویل و توسعه باند فرودگاه همدان از جمله اقدامات دولت نهم است که تاکنون 16 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است .

فرماندار همدان تصریح کرد : در بخش توانمندسازی حاشیه های شهر همدان نیز تاکنون 50 میلیارد تومان هزینه شده است .

علی اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه در بخش واگذاری تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان تاکنون به 76 هزار نفرتسهیلات پرداخت شده ،خاطرنشان کرد:38 درصد این تسهیلات مربوط شهرستان همدان بوده است .

وی با اشاره به اینکه در زمینه نوسازی مدارس در طی دو سال گذشته تحول اساسی صورت گرفته تصریح کرد : در مهر ماه سال جاری 1500 کلاس درس به بهره برداری خواهد رسید .