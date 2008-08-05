سفارت جدید آمریکا در پکن افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در مراسم افتتاحیه المپیک پکن شرکت خواهد کرد، همان روز در مراسم افتتاحیه این مجموعه 434 میلیون دلاری به مساحت 500 هزار فوت مربع نیز حاضر خواهد شد.

این ساختمان هشت طبقه است و " ویکتور چا" مدیرمطالعات آسیا در دانشگاه جرج تاون درباره آن گفت:" اندازه این سفارت سمبل آینده رابطه ( با چین است) زیرا از نظر وسعت و پهنا گسترش یافته است."

چین هم هفته گذشته از افتتاح سفارت جدید خود در واشنگتن خبر داد. این مجموعه شیشه ای و سنگی 250 هزار فوت مربع مساحت دارد و بزرگترین سفارت خارجی در واشنگتن به شمار می رود.

"یانگ جیه چی" وزیر امور خارجه چین درمراسم افتتاحیه آن گفت:" تکمیل این دو سفارت جدید نه تنها نشان دهنده شکل گیری روابط خوب دو طرف است، بلکه چشم اندازهای وسیع برای رشد هر چه بیشتر آن را هم نشان می دهد."

