توزیع 141 میلیون کتاب درسی در سراسر کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد، با بیان اینکه برای سال تحصیلی 88-87، 928 عنوان کتاب درسی در تمام پایه های تحصیلی چاپ شده است، افزود: از اول شهریور ماه سال جاری کتاب های دوره های راهنمایی و دبیرستان در فروشگاه های کتاب و لوازم التحریر سایر استانها و از 15 شهریور نیز در استان تهران و شهرستانهای تابع آن توزیع می شود.

وی ادامه داد: کتاب های دوره پیش دانشگاهی را نیز از هم اکنون در اختیار مناطق آموزشی قرار دادیم تا در صورت آغاز فعالیت های درسی خود دانش آموزان کتاب داشته باشند.

مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه توزیع کتب دوره فنی و حرفه ای و کار ودانش نیز اظهار داشت: کتاب های چاپ شده در این رشته ها را نیز در اختیار آنان قرار دادیم تا با شروع سال تحصیلی آنها را در بین هنرجویان توزیع کنند.

حسینی خاطر نشان کرد: توزیع کتاب های دوره ابتدایی در واحد های آموزشی سایر استانهای کشور از 9 شهریور و در تهران و شهرستانهای تابع آن از 16 مرداد آغاز می شود.

وی در ادامه به قیمت کتب درسی اشاره کرد و گفت: قیمت سایر کتاب ها را طی بخشنامه ای در اختیار استانها قرار دادیم و مدارس و فروشگاه ها باید طبق آن از دانش آموزان هزینه دریافت کنند، ضمن اینکه مسئولان در مدارس باید بخشنامه را در تابلوی اعلانات نصب نمایند.

مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه فروش لوازم التحریر همراه با کتاب ممنوع است، افزود: با فروشگاه های متخلف از طریق اتحادیه کتاب فروشان برخورد می کنیم.

حسینی خاطر نشان کرد: همچنین قیمت کتاب در دوره های پیش دانشگاهی، فنی و حرفه ای و کار و دانش در پشت کتاب درج شده است و مدارس طبق همان باید از دانش آموزان هزینه دریافت کنند.

توزیع کتاب ها به صورت تک جلدی از 15 مهر ماه

وی همچنین از توزیع کتب درسی در تمام مقاطع تحصیلی به صورت تک جلدی از 15 مهر ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: فروشگاه های انتشارات مدرسه و چاپ و نشر ایران نیز در تمام طول سال تحصیلی کتاب های درسی را می فروشند که دانش آموزان در صورت نیاز می توانند به این مراکز مراجعه و کتاب خود را تهیه کنند.

توزیع 300 هزار جلد قرآن در پایه اول راهنمایی

مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی 88-87، 300 هزار جلد قرآن کامل چاپ شده در اختیار معلمان پایه اول مدارس راهنمایی برای تدریس قرار می گیرد، افزود: 10 جزء اول قرآن کریم را نیزبرای آموزش تمام دانش آموزان پایه اول راهنمایی چاپ کردیم که با آغاز سال تحصیلی توزیع آن شروع می شود.

وی ادامه داد: امسال 300 هزار جلد قرآن کریم نیز در 20 هزار کلاس درس در پایه سوم ابتدایی توزیع می شود.

نسخه الکترونیکی همه کتاب ها در سایت سازمان چاپ و توزیع کتب درسی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، حسینی به امکان دسترسی تمام دانش آموزان به نسخه فشرده الکترونیکی کتب درسی اشاره کرد و گفت: تمام کتاب های درسی در هر سه پایه تحصیلی به علاوه بعضی از کتب دوره فنی و حرفه ای به صورت فشرده در سایت www.chap.sch قرار گرفته است.

مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی پیش رو نسخه الکترونیکی کتاب های اول تا سوم راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با تمام گرایش های تحصیلی در 115 عنوان تهیه شده که از طریق معاونت فنی سازمان چاپ و توزیع کتب درسی در اختیار مدارس قرار می دهیم.

وی امکانات نسخه الکترونیکی کتاب های درسی را ویژه خواند و گفت: کلیپ ویدئویی، انیمیشن، فهرست تفصیلی، جستجوی کلمات فارسی از ویژگی های این نوع کتاب درسی است.

کتاب های درسی را از استان محل سکونت خود بخرید

حسینی با تاکید بر اینکه دانش آموزان کتاب های درسی خود را از استان محل سکونتشان خریداری کنند، اظهار داشت: ما بر اساس آمار دانش آموزان کتب درسی را به استانها توزیع می کنیم و از دانش آموزانی که در سفر هستند خواهش می کنیم که عجله نکنند و کتاب را از محل سکونتشان خریداری کنند.

وی در پایان از مردم خواست که در صورت مشاهده تخلف در خصوص قیمت، توزیع و تحویل کتاب درسی در مدارس و فروشگاه ها با شماره 88827778 تماس بگیرند.